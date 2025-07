SpongeBob - Un'Avventura da Pirati, ecco il teaser trailer del film animato, arrr!

News Cinema

S'intitola SpongeBob - Un’avventura da Pirati il film di animazione che riporterà al cinema nel 2026 la spugna marina più entusiasta della storia dei cartoon. Ecco il primo teaser trailer in italiano!

L'incontenibile spugna gialla per eccellenza dei cartoon sta per tornare con un film tutto nuovo, SpongeBob - Un’avventura da Pirati, in uscita al cinema nel 2026: oggi possiamo mostrarvi il primo teaser trailer italiano, ottimo modo di appiedare nella folle trama, che si svolge negli abissi e coinvolge il misterioso Sottomondo, regno di pirati, il modo migliore di mettere alla prova il coraggio del nostro eroe e dell'inseparabile Patrick! Il film arriverà in sala distribuito da Eagle Pictures.



SpongeBob - Un'Avventura da Pirati: Il Teaser Trailer Italiano del Film - HD

SpongeBob - Un’avventura da Pirati, la trama del film Paramount Animation e Nickelodeon Movies

Cosa accade in SpongeBob - Un’avventura da Pirati? Il nostro eroe vuole dimostrare a tutti, in particolare al suo datore di lavoro Mr. Krabs, di avere il cuore indomito di un vero eroe. Quale maniera migliore del rintracciare un leggendario pirata fantasma, l'Olandese Volante? Spongebob si spingerà negli abissi più abissali, "lì dove nessuna spugna ha mai osato mettere piede" (citiamo la sinossi ufficiale, abbiate pazienza!), naturalmente in compagnia del fidato amico Patrick, che come si vede nel teaser non sembra aver capito bene come indossare il classico abbigliamento da filibustieri. Li aspettano mostri assortiti, audaci prove piratesche e naturalmente qualche sana, lunare assurdità.

Spongebob, creatura del compianto Stephen Hillenburg, ha debuttato nel mondo dell'animazione seriale televisiva nel 1999, e le sue avventure proseguono tuttora, tanto che siamo arrivati alla quindicesima stagione. Nel frattempo, il grande successo ha spinto lui e i suoi amici (o nemici, vedasi Plankton) a fare capolino in sala, diverse volte: SpongeBob - Il film (2004), SpongeBob - Fuori dall'acqua (2015), SpongeBob - Amici in fuga (2020), con Saving Bikini Bottom (2024) e Plankton - Il film (2025) che hanno preso la strada di Netflix. Il regista di Un'avventura da Pirati è Derek Drymon, sceneggiatore storico della serie, già coautore di Hotel Transylvania 4.