Spider-Man - Shameik Moore vorrebbe interpretare Miles Morales anche in live action: "Sarei perfetto per il ruolo"

News Cinema

Shameik Moore - doppiatore di Miles Morales in Spider-Man: Un nuovo universo, in Spider-Man: Across the Spider-Verse e nel terzo capitolo di prossima uscita - continua la sua personale campagna promozionale, nella speranza di poter interpretare il personaggio anche in versione live action.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - sequel dell'acclamato film d'animazione Sony Spider-Man: Un nuovo universo - sarà al cinema dal 1° giugno ma Shameik Moore - doppiatore del protagonista Miles Morales - è pronto ad interpretare il "suo" personaggio anche in versione live action. Secondo la star, il mondo sta infatti aspettando questo momento.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - Shameik Moore è pronto ad una versione live action

Shameik Moore non ha infatti mai nascosto il suo desiderio di interpretare Miles Morales - una delle tante iterazioni di Spider-Man - anche in versione live action e sta sfruttando la campagna promozionale di Spider-Man: Across the Spider-Verse per parlare di questa possibilità. Come ha rivelato ai microfoni di Empire, Moore è infatti convinto di essere perfetto per il ruolo ed è assolutamente sicuro che anche i fan la pensino allo stesso modo:

Sento come se fosse qualcosa di evidente per tutti. Potrei essere un fantastico Miles Morales anche in versione live action. Mentre lasciavo il cinema dopo la prèmiere, Jamie Foxx mi ha guardato e... lo sapeva. E credo ne sia consapevole anche Tom Holland (....) Credo che dipenda dall'età che avrà Miles Morales quando si sentiranno pronti per portarlo sullo schermo in versione live action. Quello è il vero enigma.

Come sottolineato dall'attore, la decisione finale spetta - ovviamente - alla Sony. Non è infatti chiaro, al momento, se Miles Morales debutterà effettivamente in versione live action e, nel caso, l'enigma più grande riguarderebbe la sua età. Shameik Moore ha, infatti, 27 anni e non sarebbe dunque credibile nei panni di un ragazzino. Un altro problema legato ad una versione live action delle avventure di Miles Morales potrebbe inoltre riguardare il personaggio di Gwen Stacy. La ragazza è infatti doppiata - nel franchise d'animazione Sony - da Hailee Steinfeld, già volto di Kate Bishop nel MCU. Morales, dunque, dovrebbe debuttare in solitaria, magari affiancato da Tom Holland o da qualche altro volto noto del Marvel Cinematic Universe. Mentre Moore continua la sua personale campagna di auto-promozione, pare quindi che i fan dovranno "accontentarsi" della versione animata del personaggio. Spider-Man: Across the Spider-Verse segnerà quindi il ritorno dell'eroe, il quale sarà affiancato da una squadra composta da volti già apparsi nel primo capitolo e new entry: Gwen Stacy/Spider-Gwen (Hailee Steinfeld), Peter B. Parker\Spider-Man (Jake Johnson), Miguel O'Hara/Spider-Man 2099 (Oscar Isaac), Jessica Drew/Spider-Woman (Issa Rae) e Hobart Brown\Spider-Punk (Daniel Kaluuya). I villain principali del cinecomic saranno invece Macchia (Jason Schwartzman) ed Avvoltoio (Jorma Taccone). Il terzo capitolo del franchise, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, è poi atteso al cinema nel 2024. Se Miles Morales debutterà quindi in versione live action, è probabile che bisognerà aspettare almeno il 2025. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti.