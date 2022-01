Spider-Man No Way Home: leggete qui il copione originale inglese del film con Tom Holland

News Cinema

Se non avete avuto abbastanza di Spider-Man: No Way Home, ora potete leggere la sceneggiatura di Chris Mckenna e Erik Sommers.

Spider-Man: No Way Home, uscito al cinema il 15 dicembre 2021, continua ad essere in programmazione nelle sale italiane. Nella giornata di ieri martedì 25 gennaio è stato il film più visto con 34.795 euro di incasso. La cifra totale alla quale è arrivato nel nostro paese è 23.245.656 euro, il che significa che i biglietti venduti sono stati pari a 3.096.359 (secondo i dati Cinetel). Abbiamo visto alcuni giorni fa che nella classifica di incassi cinematografici a livello mondiale è diventato il 6° titolo più visto di sempre (che non tenere conto dell'inflazione) e senza nemmeno essere uscito sul vasto e generalmente proficuo mercato cinese.

Nei soli Stati Uniti il risultato del film con Tom Holland è anche più interessante, perché in patria Spider-Man: No Way Home è ora al 4° posto della classifica dei film con il maggiore incasso, avendo raccolto ben 721 milioni di dollari. Superati Titanic, Avengers: Infinity War e Black Panther, davanti rimangono soltanto Avatar (760 mln), Avengers: Endgame (858 mln) e Star Wars: Il Risveglio della Forza (936 mln). Voi che l'avete visto, forse anche più di una volta, potreste voler curiosare tra le pagine del copione sul quale gli attori hanno studiato per imparare la parte. Cliccate su questo link per leggere la sceneggiatura originale di Spider-Man: No Way Home, rivivere su carta i passaggi chiave del film e tenere allenato il vostro inglese. Non vi sfuggirà che il titolo sulla prima pagina sia Serenity Now, invece di No Way Home, un depistaggio per non attirare l'attenzione di non doveva avere accesso allo script. Neanche per sbaglio.

