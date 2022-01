Spider-Man No Way Home verso 1,7 mld di dollari al box office mondiale: è il 6° film più visto di sempre

News Cinema

Il film con Tom Holland prodotto da Sony e Marvel è andato ben oltre le aspettative. Ora Spider-Man: No Way Home è il sesto film più visto di sempre (senza il calcolo dell'inflazione).

In 40 giorni di programmazione nelle sale cinematografiche del pianeta (con l'eccezione della Cina dove ancora non si sa se e quando arriverà), Spider-Man No: Way Home è andato molto oltre le aspettative. "Questo è il film più incredibile che abbia mai fatto, ne sarete travolti" diceva in continuazione Tom Holland nelle settimane precedenti l'uscita. In effetti la visione del film è stata un viaggio emozionale sulle montagne russe che ha generato un'incredibile risposta da parte del pubblico, come se non ci fosse stata alcuna pandemia in corso nella maggior parte dei paesi del mondo. Ad oggi Spider-Man: No Way Home ha incassato al box office mondiale questa cifra in dollari: 1.691.110.988. Il film Sony/Marvel si è collocato così al sesto posto degli incassi a livello globale.

Incassi al box office cinematografico mondiale aggiornati al 24 gennaio 2022

2.847.246.203 $ Avatar 2.797.501.328 $ Avengers: Endgame 2.201.647.264 $ Titanic 2.069.521.700 $ Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza 2.048.359.754 $ Avengers: Infinity War 1.691.110.988 $ Spider-Man: No Way Home 1.670.516.444 $ Jurassic World 1.662.899.439 $ Il Re Leone 1.518.815.515 $ The Avengers 1.515.341.399 $ Fast & Furious 7