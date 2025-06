Spider-Man: Brand New Day, una teoria spiega perché MJ di Zendaya avrebbe un ruolo ridotto

News Cinema

Una teoria dei fan avrebbe individuato il motivo per cui MJ di Zendaya avrebbe un ruolo ridotto in Spider-Man: Brand New Day e si collegherebbe a Miles Morales.

Il pubblico teme il ritorno di Spider-Man: Brand New Day, perché potrebbe ridimensionare il ruolo di Zendaya e della sua MJ ai fini della trama ed una recente teoria dei fan avrebbe persino individuato il motivo dietro questa scelta. Ad oggi, il prossimo capitolo di Spider-Man ha confermato il ritorno di Tom Holland e al suo fianco Sadie Sink. La star di Stranger Things ha agitato le acque sul web, soprattutto perché non è stato specificato quale personaggio interpreterà e proprio quell’incertezza avrebbe turbato i fan. Si vocifera che il ruolo di Zendaya sarà ridotto in Spider-Man: Brand New Day e una teoria dei fan avrebbe cercato di fare chiarezza sul perché.

Spider-Man: Brand New Day, una teoria dei fan spiegherebbe perché il ruolo di Zendaya sarà ridotto nel prossimo film

Dopo quanto accaduto in Spider-Man: No Way Home, Peter Parker ha perso tutto. Sua zia May è morta e, per arginare le conseguenze dell’incantesimo di Doctor Strange e le fratture nel Multiverso, Peter ha dovuto prendere una dura decisione: far sì che tutti si dimenticassero di Spider-Man e quindi di Peter Parker. Anche i suoi amici di sempre, Ned e MJ, hanno rimosso qualsiasi ricordo di lui, per cui avrebbe senso il ruolo ridotto di Zendaya nel prossimo film, qualora l’incantesimo fosse ancora in vigore. Ma i fan avrebbero persino una teoria a riguardo: via Reddit, c’è chi ha avanzato l’ipotesi che Ned e MJ abbiano cominciato a frequentarsi.

Questo si collegherebbe in realtà ai fumetti. Alcuni hanno notato la somiglianza estetica di Jacob Batalon con Ganke nei fumetti di Miles Morales. E proprio nei fumetti succede che Ganke inizia a frequentare l’ex di Miles, Barbara, dopo la loro rottura. Considerate le somiglianze estetiche tra i due personaggi, qualcuno crede che questa piega degli eventi arriverà anche in Spider-Man: Brand New Day. Questo offrirebbe al MCU la possibilità di coinvolgere altri personaggi nella sua nuova trilogia. Si tratta di una teoria, per cui bisognerà attendere maggiori informazioni per scoprire se diventerà realtà o meno.