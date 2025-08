Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland condivide altre foto dal set

News Cinema

Dopo aver mostrato ufficialmente il suo nuovo costume di scena, Tom Holland ha condiviso ulteriori scatti dal set di Spider-Man: Brand New Day che hanno catturato la curiosità dei fan.

La produzione di Spider-Man: Brand New Day è ufficialmente partita, come dimostrano i primi scatti trapelati dal set e l’annuncio di un nuovo costume per Peter Parker, indossato ancora una volta da Tom Holland. Sony Pictures ha mostrato ufficialmente come sarà il ritorno da eroe di Spider-Man e nuove immagini dal set condivise anche da Tom Holland in persona potrebbero aver appena svelato di più sulla trama del quarto film.



Spider-Man: Brand New Day, le nuove immagini dal set suggeriscono nuovi dettagli sulla trama?

Il popolo del web ama analizzare dettagli estrapolati dalle immagini trapelate o condivise volontariamente dal set ed è quanto accaduto di recente con la produzione di Spider-Man: Brand New Day. Tom Holland ha voluto celebrare con i suoi fan l’inizio delle riprese del film mostrando il suo Spider-Man ancora una volta in azione. Ma l’immagine condivisa dall’attore ha scatenato alcuni interrogativi che condurrebbero dritti alla trama. Nello scatto in questione, Spider-Man è in piedi su un carro armato. Nella fotografia è presente anche il regista Destin Daniel Cretton, ma la domanda che in molti si pongono è: perché Spider-Man è in piedi su un carro armato? E, soprattutto, chi lo sta guidando?

Pur non avendo condiviso dettagli in merito alla trama, ad oggi il quarto capitolo di Spider-Man ha anticipato alcuni dei personaggi che appariranno ancora una volta nel Marvel Cinematic Universe. Tra i ben graditi ritorni spicca uno dei primi Avengers, Hulk, interpretato ancora una volta da Mark Ruffalo. In più ci sarà anche Scorpione, interpretato da Michael Mando, così come anche The Punisher di Jon Bernthal apparso di recente in Daredevil: Rinascita. Non è chiaro, quindi, se uno di questi personaggi guiderà il carro armato della fotografia né quale impatto potrebbero avere sulla trama, che resta rigorosamente top secret. Come riporta ComicBook, Jon Bernthal al momento è occupato a New York per lavorare al suo speciale su The Punisher voluto da Disney+ e si dice che sia stato sostituito momentaneamente da una controfigura sul set di Spider-Man: Brand New Day, almeno finché non gli risulterà possibile spostarsi fisicamente e raggiungere il luogo delle riprese in Scozia. Per Peter Parker si tratta di un ben gradito ritorno sul grande schermo dopo Spider-Man: No Way Home, il cui finale agrodolce ha suggerito una nuova pista da seguire per il giovane eroe newyorkese. Dopo l’incantesimo di Doctor Strange, tutti hanno dimenticato chi è veramente Spider-Man, cioè chi si nasconde dietro la maschera. Anche i suoi più cari amici hanno perso qualsiasi ricordo di Peter e, avendo perso anche zia May, il giovane eroe è completamente solo. Come questo giocherà a suo favore è tutto da scoprire nel prossimo film.