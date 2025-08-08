TGCom24
Spider-Man: Brand New Day, le nuove foto dal set confermano il ritorno di Zendaya

I fan di Zendaya possono tirare un sospiro di sollievo: l'attrice è attualmente sul set di Spider-Man: Brand New Day, come dimostrano le nuove foto!

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day, quarto capitolo delle avventure dell'amichevole Uomo Ragno di quartiere interpretato da Tom Holland, sono attualmente in corso in corso a Glasgow. Dal set di quest'ultima location sono arrivate nuove foto che confermano il ritorno di Zendaya nel ruolo di MJ Watson, dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: Brand New Day, Zendaya è sul set in Scozia nelle nuove foto dal set

Il ritorno di Zendaya era stato anticipato da diversi rumors che circolavano nelle settimane più recenti, ma si era parlato di una presenza ridotta dell'attrice e del personaggio di MJ nel quarto film di Spider-Man a causa della conclusione di No Way Home. Nel terzo film del franchise Marvel dedicato all'Uomo Ragno, Peter Parker univa le forze con alcune sue varianti, il Peter Parker interpretato da Tobey Maguire e quello di Andrew Garfield, per sconfiggere alcuni degli iconici villain di Spider-Man, come Doctor Octopus (Alfred Molina) o Elektro (Jamie Foxx). Dato che il Multiverso minacciava di collassare, Peter Parker ha acconsentito affinché Doctor Strange lanciasse un incantesimo che facesse dimenticare a tutti della sua esistenza e identità, così da poter salvare tutti. Questo ha comportato che anche le persone più vicine a Peter, come MJ e Ned, dimenticassero della sua esistenza, ricordando solo il suo alter-ego più famoso.

La trama di Spider-Man: Brand New Day non è stata rivelata del tutto se non per alcune informazioni fornite da Kevin Feige, ma da alcuni indizi e dalle foto sul set è probabile che Peter riesca a riavvicinarsi a MJ: i nuovi scatti mostrano i due ragazzi in un cimitero, accanto alla tomba di zia May (Marisa Tomei). Dai vestiti che indossa MJ deduciamo che si tratta proprio del personaggio che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare nei primi tre film e non di una sua variante. Non sappiamo ancora in quale circostanza avverrà questo incontro, né se può essere il preludio di una nuova amicizia o possibile relazione tra Peter e MJ oppure solo di un chiusura definitiva della loro storia. Nel cast del quarto film, infatti, è entrata anche Sadie Sink e si vocifera che l'attrice possa interpretare il nuovo potenziale interesse amoroso di Peter, prendendo così il posto di Zendaya.

Diretto da Destin Daniel Cretton, Spider-Man: Brand New Day arriverà al cinema con una data di uscita fissata al 31 luglio 2026 e vedrà il ritorno di diversi personaggi del MCU, come l'Hulk di Mark Ruffalo, The Punisher interpretato da Jon Bernthal e Scorpion (Michael Mando), uno dei villain dimenticati del Multiverso Marvel.

