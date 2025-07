Spider-Man: Brand New Day, Kevin Feige svela la trama e il ruolo di The Punisher

News Cinema

Il presidente dei Marvel Studios ha anticipato la trama che seguirà Spider-Man: Brand New Day e come coinvolgerà anche The Punisher.

A detta di Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, Spider-Man: Brand New Day rappresenterà l’inizio di una vera e propria era per Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe. Quando Tom Holland riapparirà sul grande schermo, si concentrerà su una versione di Peter Parker che torna alle proprie radici, girovagando per le strade di New York all’insegna della giustizia. E non sarà l’unico: da tempo è stato reso noto che anche il Punisher di Jon Bernthal prenderà parte al film e, in una recente intervista, Kevin Feige ha anticipato in che modo questi due personaggi tanto amati interagiranno nel film.

Spider-Man: Brand New Day, il presidente dei Marvel Studios anticipa la trama e il coinvolgimento di The Punisher

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day dovrebbero partire a stretto giro e riportare Tom Holland ancora una volta in azione. Grazie ad una recente intervista di Kevin Feige, sono emersi alcuni dettagli in merito alla trama, finora top secret. Come riporta Collider:

Credo che ci sia una promessa alla fine di No Way Home: per quanto sia triste che Peter sia stato dimenticato da tutti nella sua vita, lo vediamo per la prima volta nelle storie di Spider-Man di Tom Holland come un vero Spider-Man. Lui che è solo, dedito a salvare la città e ad affrontare – in mancanza di termini migliori – la criminalità di strada, invece che eventi che potrebbero portare alla fine del mondo.

A tale proposito, Feige ha poi aggiunto come questa nuova direzione per Peter Parker abbia aperto le porte a nuovi personaggi come The Punisher: “Quindi, quando lo fai, ti chiedi, ok, chi sono gli altri personaggi di strada con cui non lo abbiamo mai visto interagire? E ovviamente, adoro che The Punisher abbia iniziato in un fumetto di Spider-Man . Quella copertina fantastica... Non voglio rivelare troppo, ma Destin – dirò troppo – sta facendo un lavoro straordinario in questo momento su quel film, le cui riprese inizieranno molto presto. E ha otto o nove copertine di fumetti appese al muro nel suo reparto artistico che sta dando vita a questo film, il che è fantastico”. Spider-Man: Brand New Day ha già fissato una data d’uscita al cinema per il 31 luglio 2026 con la regia di Destin Daniel Cretton. Oltre a Tom Holland, nel cast sono state confermate anche Zendaya e Sadie Sink come new entry.