Spider-Man : Brand New Day
Anno: 2026
Spider-Man : Brand New Day
Jackie Chan
Jackie Chan
Spider-Man: Brand New Day ha chiesto l'aiuto di una leggenda del cinema di arti marziali

Cristina Migliaccio

Spider-Man: Brand New Day ha chiesto il supporto di Jackie Chan e del suo team di stuntman per coordinare le scene d'azione sul set.

Spider-Man: Brand New Day ha chiesto l'aiuto di una leggenda del cinema di arti marziali

Spider-Man: Brand New Day avrebbe necessitato di un supporto stellare per la sua prossima avventura nel Marvel Cinematic Universe, attingendo ad una risorsa iconica delle arti marziali. Secondo quanto riferito da Total Film, il quarto capitolo con protagonista Tom Holland avrebbe coinvolto persino Jackie Chan e il suo team.

Spider-Man: Brand New Day, il team di stuntman di Jackie Chan è stato coinvolto nel film

Diretto da Destin Daniel Cretton, che in precedenza aveva già sperimentato l’MCU con Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Spider-Man: Brand New Day riporterà Tom Holland e il suo Peter Parker ancora una volta sul grande schermo, impegnato con una nuova disavventura. Le riprese del film sono attualmente in scorso, come testimoniato dalle numerose immagini e video trapelati dal set, ma nel frattempo Jackie Chan ha rivelato di essere stato coinvolto nella produzione. In una recente intervista con l’emittente cinese HK01, come riporta Total Film, la leggenda delle arti marziali cinematografiche ha rivelato che il Jackie Chan Stunt Team è stato chiamato in causa dalla produzione di Spider-Man: Brand New Day per lavorare alle sequenze d’azione.

Sono andato a Londra per un incontro e ho visitato il set. Il mio Jackie Chan Stunt Team era impegnato nelle riprese di Spider-Man, e io ero il direttore delle scene d'azione per il Jackie Chan Stunt Team. Sono andato a vedere le loro prove e il regista era così emozionato quando mi ha visto”, ha raccontato Jackie Chan. In realtà il team di stuntman in questione aveva già collaborato con Destin Daniel Cretton per Shang-Chi per le scene d’azione, come quella sull’autobus. A differenza dei precedenti film, Spider-Man: Brand New Day è ambientato per strada per cui prevederà diversi scontri all’aperto e per questo girato in location reali.

Nel cast di Spider-Man: Brand New Day figurano anche altri personaggi inclini alla lotta come The Punisher di Jon Bernthal già confermato da tempo, così come tornerà anche Hulk di Mark Ruffalo (seppur non sia chiaro in quale versione). Entrambi i personaggi hanno stili diversi di combattimento rispetto a quelli di Spider-Man.

Cristina Migliaccio
