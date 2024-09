Spider-Man Beyond the Spider-Verse: rimandato al 2027 il film di animazione?

News Cinema

Le tempistiche per lo Spider-Man 4 con Tom Holland, in arrivo nel 2026, si sarebbero aggiunte ai problemi produttivi legati al terzo capitolo delle avventure animate di Miles Morales, Spider-Man Beyond the Spider-Verse: sarebbe slittato considerevolmente, stando al giornalista esperto di scoop Jeff Snyder.

Come procedono i lavori su Spider-Man Beyond the Spider-Verse, il terzo capitolo della trilogia Sony Pictures Animation dedicato a Miles Morales? Considerando il successo dei due lungometraggi precedenti, non ci dovrebbero essere problemi, invece avevamo già saputo l'anno scorso delle proteste (anonime) degli animatori sui tempi di lavoro stressanti dettati dai produttori Phil Lord & Chris Miller, con ripensamenti dell'ultimo minuto spesso ingestibili se non al prezzo di ore piccolissime. Secondo l'insider Jeff Snyder, la Sony ha colto la palla al balzo dell'annuncio di Spider-Man 4 con Tom Holland per il 2026, spostando il film animato addirittura al 2027... Leggi anche Spider-Man Beyond the Spider-Verse: a che punto è la lavorazione?

Spider-Man Beyond the Spider-Verse: ci vediamo con Miles Morales nel 2027?