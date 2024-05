Nicolas Cage sarà Spider-Man Noir dal vero in una serie Prime Video

News Serie TV

Prime Video e MGM+ hanno annunciato dall'Amazon Upfront una notizia notevole: Nicolas Cage interpreterà dal vivo (dopo averlo doppiato in animazione) Spider-Man Noir, in una serie tv. Gli showrunner saranno Oren Uziel e Steve Lightfoot. Coproduce la Sony.

Amazon ha sganciato una vera bomba per tutti gli amanti dei supereroi: una serie dal vero dedicata a Spider-Man Noir e interpretata da Nicolas Cage, impagabile vero nerd ante-litteram, appassionato di fumetti da tempi non sospetti. La serie, coprodotta dagli Amazon MGM Studios con Sony per Prime Video e MGM+, era già in lavorazione, ma l'idea di offrirla a Cage (idea peraltro gettonatissima dai fan) è arrivata perché l'attore ha prestato già la sua sola voce al personaggio in uno dei film animati dedicati a Miles Morales. Ricordiamo che l'operazione dipende dalla Sony e non dai Marvel Studios. Leggi anche Nicolas Cage ha chiuso con i supereroi? "Sono pure cresciuto"

Spider-Man Noir con Nicolas Cage diventa una serie dal vero per Prime Video

Nicolas Cage ha mentito e ci ha depistato! Appena un paio di mesi fa ha detto di essere stanco di essere sempre associato ai supereroi, che pure adora. Non ha resistito però alla tentazione di interpretare, e questa volta con il suo intero corpo, Spider-Man Noir, nella serie dal vero in sviluppo presso gli Amazon MGM Studios (sarà su MGM+ in anteprima solo americana, poco dopo su Prime Video in tutti i paesi). È lo stesso personaggio apparso, in versione animata e con più ironia, in Spider-Man: Un nuovo universo (2018), e non a caso leggiamo che la serie nasce attraverso un accordo con la Sony, per la produzione di Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal, dietro proprio alle avventure animate di Miles Morales. Showrunner di Spider-Man Noir saranno Oren Uziel e Steve Lightfoot (Shantaram, The Punisher), mentre la regia dei primi due episodi sarà a cura di Harry Bradbeer (Fleabag, Enola Holmes). Nel rispetto del personaggio nato nel 2009 per mano di David Hine & Fabrice Sapolsky (testi), Carmine Di Giandomenico e Marko Djurdjević (matite e design del costume), la serie narrerà di "un investigatore privato di una certa età e al crepuscolo, nella New York degli anni Trenta, costretto ad aggrapparsi al suo passato da supereroe, l'unico e il solo supereroe che la città abbia mai avuto".

Perché Cage ha accettato? Sappiamo solo che a Collider qualche tempo fa aveva detto: "Non è un segreto che amo il personaggio, posso combinare le mie performance preferite dell'epoca d'oro di Hollywood, quelle di Robinson, Cagney, Bogart, con un personaggio che penso sia riconosciuto universalmente come il capolavoro di Stan Lee."