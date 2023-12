Spider-Man Beyond the Spider-Verse: a che punto è la lavorazione?

News Cinema

Spider-Man Beyond the Spider-Verse chiuderà la trilogia composta da Spider-Man Un nuovo universo e Spider-Man Across the Spider-Verse, ma ha subito una battuta d'arresto a causa di scioperi e rallentamenti vari. Un aggiornamento dal produttore Chris Miller.

Il grande successo degli Spider-Man animati con il personaggio di Miles Morales sembra andare controcorrente, rispetto a una certa recente freddezza del pubblico verso i cinecomic: dopo Spider-Man Across the Spider-Verse, sequel di Spider-Man: Un nuovo universo, ci si aspetta tanto dalla fine della trilogia con Spider-Man Beyond the Spider-Verse, che sembrava attraversare una fase un po' turbolenta alla Sony Pictures Animation. In una conferenza legata a una proiezione del secondo atto, il producer Chris Miller ha aggiornato i fan sullo stato della lavorazione, dopo la cancellazione di una prima data d'uscita. Leggi anche Spider-Man: Across The Spider-Verse, il finale completamente ricostruito a poche settimane dall'uscita

Chris Miller su Spider-Man Beyond the Spider-Verse: "Sarà una conclusione soddisfacente"

Spider-Man Across the Spider-Verse ha portato a casa quest'anno nel mondo 690.517.000 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget sui 150. Un grande colpo per la Sony Pictures Animation, visto che il primo capitolo della trilogia Spider-Man: Un nuovo universo era andato bene, ma con numeri diversi: 384.300.000 dollari per 90 di costo. In ogni caso, c'è un'enorme attesa per il prosieguo e la conclusione delle avventure di Miles Morales, così Chris Miller, coproducer e cosceneggiatore col socio Phil Lord di questa saga animata, ha voluto aggiornare i fan sullo stato del terzo atto, Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Non è scontato rassicurare gli appassionati, perché il lungometraggio sarebbe dovuto uscire alla fine del marzo 2024, ma i lavori hanno subito una frenata, non soltanto per gli scioperi da poco conclusi della WGA e della SAG-Aftra. Mesi fa una fonte anonima (nome in codice "Stephen") aveva denunciato un super-lavoro massacrante degli animatori, indirettamente ammesso da Phil Lord a Variety. "Stephen" aveva anche aggiunto, prima degli scioperi, che era assai improbabile la data d'uscita scelta per il terzo atto. Forse anche per questa ragione, quella data è stata cancellata in attesa di un'altra più attendibile, e ora Miller si muove con rispetto e piedi di piombo (fonte un weet con video, a cura di Jonathan Sim):

Siamo in produzione, siamo entusiasti della direzione che ha preso la storia, penso che sia una conclusione molto soddisfacente della trilogia, in un qualche modo commovente così come gli altri film. Ed è tutto quello che posso dire. Al momento siamo del tutto immersi nel lavoro.