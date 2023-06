News Cinema

Spider-Man Across the Spider-Verse supera il mezzo miliardo di dollari d'incassi nel mondo

Il cartoon Spider-Man Across the Spider-Verse ha appena superato il mezzo miliardo di dollari d'incassi nel mondo: è uno dei più grandi successi animati dell'ultimo periodo. Come va in Italia? Come sono gli incassi se paragonati a quelli del predecessore?