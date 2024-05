Speed 3? Sandra Bullock: "Un altro film con Keanu, prima che muoio"

News Cinema

Sandra Bullock e Keanu Reeves hanno dichiarato in un podcast che non vedono l'ora di lavorare ancora insieme, dopo averlo fatto in Speed e La casa sul lago del tempo. Uno Speed 3? Perché no?

L'ultima volta hanno recitato insieme in La casa sul lago del tempo, nel 2006, anche se tutti li ricordano sull'autobus fuori controllo di Speed: in tutti questi anni, Keanu Reeves e Sandra Bullock hanno però sempre mantenuto i contatti e, nessuna sorpresa, anche Sandra adora lavorare con Reeves, tanto che i due si sono confessati stima reciproca nel podcast 50 MPH. Lì si sono anche ripromessi di tornare prima o poi sullo stesso set: qualcuno ha detto Speed 3? E perché no? Leggi anche Speed, un suggerimento di Keanu Reeves inquadrò perfettamente il suo personaggio

Keanu Reeves su Sandra Bullock: "C'è ancora qualcosa che non è stato fatto insieme a te"

Sandra Bullock e Keanu Reeves s'incontrarono per la prima volta in Speed (1994), grande successo di Jan de Bont, dove Jack, un agente della SWAT, aiutava una semplice passeggera, Annie, a guidare un bus carico di esplosivo: non poteva rallentare, non poteva frenare, pena il boom. Bullock ha una spiegazione chiara per l'intesa che avevano, in quella che non era di certo una storia d'amore! "La gente ha relazioni complete nei film e ti accorgi che tra di loro non c'è nulla. Poi la gente si odia in altri film e pensi che ci sia qualcosa di elettrico. In quel film non ci guardavamo nemmeno sul serio se non tre o quattro volte, perché eravamo impegnati costantemente a combattere gli elementi. E questo lo rendea elettrico, mentre lo guardavi, secondo me volevi che scattasse qualcosa, era un'idea intelligente quella di tenerli lontani, tipo preliminari!" Sandra aggiunge che s'instaurò un rapporto di fiducia reciproca anche nell'improvvisazione, una cosa rara, e Keanu le fa eco: "C'era un legame, e i personaggi stessi avevano un legame. Non penso che quello di Jack e Annie fosse il nostro, ma penso che ce la siamo giocata bene e che ci siamo divertiti, ci fidavamo l'uno dell'altra".

Ma l'esperienza si potrà ripetere? Sandra e Keanu hanno recitato di nuovo insieme nel romantico-fantastico La casa sul lago del tempo nel 2006 (in Speed 2 - Senza limiti nel 1997 lei c'era, Reeves no), ma per Bullock non è finita qui: "Prima di morire, prima di lasciare questo pianeta, penso che Keanu e io dobbiamo fare un'altra cosa davanti a una cinepresa. Anche sulla sedia a rotelle o con i deambulatori, o tipo sui piccoli scooter di Disneyland?" Reeves non ha dubbi: "Avvertiamo il canto della sirena, c'è ancora qualcosa da fare, mi piacerebbe lavorare ancora con te prima che i nostri occhi si chiudano per sempre".