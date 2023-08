Speed, un suggerimento di Keanu Reeves inquadrò perfettamente il suo personaggio

News Cinema

Joss Whedon ha raccontato che, nella revisione del copione di Speed (1994), Keanu Reeves gli diede un suggerimento che istantaneamente inquadrò il personaggio di Jack Traven alla perfezione.

Speed con Keanu Reeves, Sandra Bullock e Dennis Hopper è considerato un classico dell'action hollywoodiano anni Novanta: Joss Whedon, che del film fu coautore non accreditato della sceneggiatura, ha raccontato a The Hollywood Reporter come l'attore protagonista gli diede un semplice suggerimento che inquadrò perfettamente la caratterizzazione giusta per il personaggio. Anche se non tutti i desiderata di Keanu furono esauditi... Leggi anche Kate Beckinsale: Keanu Reeves mi salvò dall'imbarazzo

Keanu Reeves e il suggerimento a Joss Whedon per Speed

Nonostante la sceneggiatura del primo Speed sia stata attribuita al solo Graham Yost, che ne costruì la struttura e le scene, per i dialoghi del film con Keanu Reeves furono coinvolti altri scrittori, tra cui Paul Attanasio e appunto Joss Whedon. A quanto pare fu Whedon a scrivere la maggior parte dei dialoghi, e per farlo trovò molto produttivo confrontarsi proprio con Keanu, al quale bastò una semplice considerazione per mettere Joss sulla strada giusta. Whedon racconta:

Reeves mi aveva raccontato di come, per studiare, aveva trascorso del tempo con membri della SQUAT, che erano sempre immancabilmente gentili. Mi spiegò che a loro interessa solo risolvere una situazione pericolosa, e chiamano tutti "Signore, signora". Quello mi fece scattare qualcosa: "Ora capisco questo personaggio!" Per me non era uno smargiasso, era uno capace di pensiero laterale. Faceva quello che gli sembrava giusto, con un approccio strano, ma in generale le cose alla fine funzionavano. Quel "signore, signora" mi diede tantissimo, perché le spacconate erano all'ordine del giorno e questo era l'opposto. Mi disse anche che non voleva mai estrarre la sua pistola. Ma io gli risposi: "Nemmeno io vorrei che lo facessi, ma mi sa che ti tocca... lo studio te la farà cacciare fuori!"