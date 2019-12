Space Jam 2, tutto quello che sappiamo sul ritorno di Bugs Bunny e soci

News Cinema

Patrocinato dal giocatore di basket LeBron James, anche protagonista umano, deve raccogliere un'eredità.

Space Jam 2 è realtà, l'uscita è prevista per il luglio del 2021: sembra strano scriverlo, perché dal primo Space Jam con Michael Jordan, Bugs Bunny, Daffy Duck & C. sono trascorsi ben 23 anni, ma questa volta la Warner Bros fa sul serio, le riprese sono terminate e ora si è cominciato il lungo lavoro di postproduzione sulle animazioni. Per saperne di più, seguiteci in questa carrellata di domande alle quali abbiamo provato a dare le necessarie risposte.

Perché Space Jam 2 non è stato realizzato prima?

Il primo Space Jam, a fronte di un budget di 80 milioni di dollari, ne incassò in tutto il mondo 230, rivelandosi un grande successo che fin da subito suggerì l'opportunità di un sequel. Nel 1997 ci stava già lavorando lo stesso regista Joe Pytka, con il veterano designer e animatore Bob Camp al design del nuovo cattivo Berserk-O e dei suoi scagnozzi. Il progetto s'arenò però rapidamente, perché Michael Jordan non aveva alcuna intenzione di proseguire con quest'improvvisata carriera d'attore. Furono operati altri tentativi di riesumare il progetto, proponendo come star umane Jackie Chan, il pilota Jeff Gordon e il golfista Tiger Woods. Nulla decollò, e alla fine Joe Dante ebbe la chance di portare sullo schermo il suo progetto di Looney Tunes Back in Action (2003), un flop notevole che di fatto bloccò ogni sostanziale investimento nei suoi personaggi storici da parte della Warner.

Come nasce Space Jam 2?

L'attuale Space Jam 2 ha cominciato a muoversi nelle paludi della preproduzione nel 2014, grazie all'interessamento del giocatore di basket LeBron James, grande fan dell'originale, pronto ad avere nel film una presenza significativa analoga a quella di Jordan. In virtù del suo interesse nel cinema e degli audiovisivi, tramite una casa di produzione propria chiamata SpringHill Entertainment, James ha rimesso in moto le cose. Nel settembre del 2018 Ryan Coogler, l'autore di Creed e Black Panther, è subentrato come coproduttore e cosceneggiatore del lungometraggio. Nel 2018 l'accordo con la Warner si è già concretizzato in una pubblicità per la Foot Locker. Ve la mostriamo qui in basso.





Chi è il regista di Space Jam 2?

Da questo punto di vista, la situazione è più complessa. Dal 2016 al 2018 il regista designato è stato il Justin Lin dei Fast and Furious, sostituito poi da Terrence Nance a meno di un anno dall'inizio delle riprese, previsto per il giugno del 2019. A Nance in un certo senso è andata peggio, perché dopo un mese sul set, nel luglio del 2019, ha deciso di lasciare la produzione per "divergenze creative" con lo studio. A quel punto è stato sostituito al volo da Malcolm D. Lee, che ha portato a termine il lavoro nel settembre 2019. In tutti questi turbolenti passaggi, sono rimasti comunque fermi al timone della produzione LeBron James e Ryan Coogler.

Per la regia delle animazioni è confermato il veterano Disney Eric Goldberg, papà del Genio di Aladdin, già responsabile dell'ottima parte animata di Looney Tunes Back in Action. Per questo motivo è lecito aspettarsi che i personaggi Warner nel film saranno animati a mano libera.

Di cosa parla Space Jam 2?

Non si sa ancora, ma verosimilmente saremo davanti a un sequel che, dopo tanti anni, profumerà di reboot, con una trama simile a quella dell'originale: una coalizione tra i Looney Tunes e il mondo del basket per avere la meglio su un nemico comune. Nella storia LeBron James, nel ruolo di se stesso, avrà una moglie e un figlio interpretati da Sonequa Martin-Green e Ceyair Wright. Nel cast di professionisti è previsto anche Don Cheadle, mentre ci si aspetta comparsate di personalità del basket maschile e femminile come Klay Thompson, Damian Lillard, Anthony Davis, Kyle Kuzma, Nneka Ogwumike, Diana Taurasi, Chiney Ogwumike.