Sound of Freedom frutta al regista una casa da 5 milioni di dollari e un contratto per almeno 5 film

Alejandro Monteverde, regista del clamoroso e inatteso successo di Sound of Freedom, viene ricompensato dal distributore Angel Studios con un contratto che tra i benefit comprende anche una casa da 5 milioni di dollari.

Fino a poco tempo fa, Alejandro Monteverde, regista, attore e sceneggiatore messicano, ha realizzato un film di cui si è molto parlato: Sound of Freedom, sulla terribile piaga del traffico dei minori, interpretato da Jim Caviezel. Costato 15 milioni di dollari, il film ha trovato gli sponsor e il passaparola giusti, che al box office americano gli hanno fatto incassare oltre 250 milioni. La società di distribuzione Angel Studios è stata così riconoscente al regista da offrirgli un mega contratto per un minimo di 5 film, oltre alla possibilità di acquistare dove vuole la casa dei suoi sogni.

Il contratto con benefit del regista di Sound of Freedom

A riportare la notizia è Indiewire, che rivela che Angel Studios ha stipulato un contratto con Alejandro Monteverde che prevede la realizzazione in 10 anni di almeno altri cinque film per il cinema. Ma quello che colpisce non è tanto questo, quanto la possibilità offerta al regista di comprare la casa dei suoi sogni, dove preferisce, per un valore tra i 4 e i 5 milioni di dollari. Di fatto, in un periodo in cui tutti gli Studios tagliano le spese sul fronte contratti, Monteverde diventa un vero e proprio stipendiato di Angel Studios, con una paga di 950.000 dollari il primo anno oltre ad un salario di 50.000 dollari, mentre nel secondo e nel terzo anni ne guadagnerà 600.000. Ovviamente, non è che tutto questo gli venga regalato, ma Monteverde dovrà sforzarsi al massimo per realizzare cinque film "che abbiano la potenzialità di uscire al cinema", impresa non facilissima in un periodo in cui sono i colossi dello streaming i maggiori investitori. Se questo non avverrà, ovviamente, gli accordi cambieranno. Quanto alla casa, per ogni anno di servizio compreso nell'accordo, Monteverde riceverà il 10% del valore dell'abitazione, che diventerà sua alla fine dell'accordo. Per Angel Studios, il regista ha già realizzato Cabrini, dedicato non al calciatore ma alla vita del primo santo americano, che ha incassato 20 milioni di dollari, una cifra ben lontana da quella di Sound of Freedom. A quanto pare Monteverde ha però una serie di ambiziosi progetti in via di sviluppo, con la speranza che diventino successi al cinema e gli permettano di mantenere questo lucroso accordo.