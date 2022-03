Sonic 2 - Il film avvia il Sonic Cinematic Universe, lo confermano gli autori

News Cinema

I producer di Sonic 2 - Il film, in arrivo al cinema il 7 aprile, confermano che ormai il "porcospino blu" della Sega ha trovato una seconda casa tra cinema e streaming, anzi un cinematic universe!

Sonic 2 - Il film è alle porte, in arrivo al cinema dal 7 aprile, mentre i fan della mascotte blu di casa Sega sono giustamente in fibrillazione: Sonic 3 è stato confermato, ma c'è qualcosa che bolle in pentola di più corposo, come hanno confermato i producer del film a Eurogamer. Ebbene sì, è nato il Sonic Cinematic Universe! Leggi anche Sonic 2 - Il film, i poster ufficiali dei protagonisti del sequel

Sonic 2 - Il film parte di un cinematic universe con protagonista Sonic, Tails, Knuckles e il resto della banda

Eurogamer riporta le dichiarazioni di Toby Ascher e Neal H. Moritz, producer di Sonic 2 - Il film, ancora una volta diretto da Jeff Fowler e interpretato (nei ruoli in carne e ossa) da James Marsden, Tika Sumpter e naturalmente Jim Carrey, nella parte del cattivissimo dr. Ivo Robotnik. Non solo sappiamo che un Sonic 3 è già in preproduzione, ma è storia nota l'arrivo su Paramount+ di una serie tutta dedicata all'echidna Knuckles, con la voce originale di Idris Elba, che debutta proprio in Sonic 2. Tanto materiale... e questo potrebbe essere solo l'inizio. Ecco cosa ci dicono Ascher e Moritz:

Stiamo creando un Sonic Cinematic Universe, sapevamo che avremmo aggiunto personaggi come Tails e Knuckes, nuovi nei film ma amatissimi da tutti i giocatori del mondo. [...] Il primo Sonic è stata una grande esperienza per noi, come autori e come amanti del cinema. Adesso siamo ancora più eccitati all'idea di espandere quel mondo, aggiungendo nuovi personaggi, ambientazioni più grandi, un nuovo e incredibile viaggio, più azione e più avventura. Ci sono tanti posti in cui andare insieme a Sonic.