Sonic 2 - Il film, i poster ufficiali dei protagonisti del sequel

Sonic 2 - Il film sfreccia ormai dietro l'angolo: per prepararci degnamente, ecco gli spettacolari character poster ufficiali di Sonic, Tails e Knuckles!

Pronti al lancio di Sonic 2 - Il film, dal 7 aprile al cinema? Se siete tra i fan del porcospino blu mascotte della Sega, dovreste già essere ai nastri di partenza, e oggi vi facciamo scattare alla massima velocità con ben tre vivaci character poster che rappresentano Sonic, Tails e Knuckles! Leggi anche Star Trek 4, Sonic 3, il nuovo Transformers e A Quiet Place 3 in arrivo da Paramount

Sonic 2 - Il film, i poster dei personaggi e come interagiscono nella storia