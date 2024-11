Solo per una notte: la doppia vita di una madre nel trailer in anteprima esclusiva del film con Jeanne Balibar

News Cinema

Arriva in sala il 12 dicembre con Wanted Cinema il melodramma di Maxime Rappaz Solo per una notte, che vede protagonista la sofisticata Jeanne Balibar nei panni di una donna che un giorno a settimana evade da un faticoso quotidiano. Ve ne mostriamo in anteprima esclusiva il trailer ufficiale in italiano.

Solo per una notte è il lungometraggio d'esordio del regista svizzero Maxime Rappaz, autore di cortometraggi che sognava di dedicare un film al tema della maternità e di dirigere, per la sua bravura, classe ed eleganza, la celebre Jeanne Balibar. Il sogno si è avverato grazie a una sceneggiatura con un personaggio femminile che ha conquistato l'attrice, forse perché il film si allontana dal naturalismo per percorrere la strada del melodramma, nonostante uno degli scenari, la montagna, inviti alla riflessione e all'introspezione.

Solo per una notte ha fra i suoi leitmotiv il viaggio, perché, ogni martedì, la nostra protagonista si reca in un hotel sui monti, dove si abbandona alla passione con uomini che trascorrono una sola notte nell'albergo. A valle c'è la vita quotidiana di Claudine, che si occupa di un figlio disabile e lavora a casa, facendo la sarta. Quando qualcosa, o meglio qualcuno, di inaspettato, interrompe la routine delle sue fughe, la donna vacilla e si rende conto della propria fragilità, oltre a sentirsi pervasa da un profondo desiderio di libertà.

Solo per una notte ha l'estetica della fiaba ed è ambientato negli anni '90, che poi sono il decennio in cui è cresciuto il regista. In realtà Maxime Rappaz non se la sentiva di parlare d’amore in un mondo dominato dalla tecnologia nel quale si comunica in prevalenza attraverso computer e smartphone. In un contesto più indefinito e che sembra senza tempo, la temperatura emotiva dei personaggi può salire con facilità, e Claudine, che ha la sotterranea malinconia di chi sa di essere oltre la metà della propria vita, scopre che forse non potrà più alternare tranquillamente le sue due esistenze.

Solo per una notte: il trailer ufficiale in italiano del film

In solo per una notte, che uscirà il 12 dicembre distribuito da Wanted Cinema, recitano anche l'attore svizzero Pierre-Antoine Dubey, già scelto dal regista per il cortometraggio Tendresse, e l'attore tedesco Thomas Sarbacher. Li vediamo entrambi, ovviamente insieme a Jeanne Balibar, nel trailer ufficiale in italiano del film, che vi proponiamo in anteprima esclusiva.



Solo per una notte: Il Trailer Ufficiale Italiano in anteprima esclusiva - HD

