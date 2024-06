Smile 2, urla e sorrisi agghiaccianti nel primo trailer dell'inquietante horror con Naomi Scott

News Cinema

Naomi Scott è una popstar perseguitata dal terrore nel primo trailer in italiano di Smile 2. Il sequel del fortunato horror del 2022, che ritrova Parker Finn dietro la macchina da presa, promette brividi e violenza, nascosti dietro mostruosi sorrisi. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul film!

L'attesissimo Smile 2, sequel dell'horror rivelazione diretto da Parker Finn e datato 2022, ha finalmente un primo trailer e una data d'uscita. Gli ingredienti per una storia spaventosa e ad alto tasso di tensione ci sono tutti, in linea con le inaspettate premesse che hanno fatto la fortuna del film originale. Andiamo dunque a scoprire tutto ciò che sappiamo sul film con protagonista Naomi Scott.

La star di Aladdin di Guy Ritchie andrà infatti a sostituire Sosie Bacon nel ruolo principale. Il sequel è ambientato nello scintillante mondo della musica e Scott presta il volto alla popstar internazionale Skye Riley (nel film è presente anche una canzone originale, Blood on White Satin, cantata dall'attrice) Sarà la famosissima cantante ad essere terrorizzata da efferati eventi soprannaturali e da individui che sfoggiano demoniaci sorrisi, arrivando a dubitare della propria sanità mentale. La giovane donna, schiacciata dalla pressione che implica la fama e tormentata dai fantasmi di un passato oscuro, dovrà lottare con tutte le sue forze affinché la sua vita non vada in pezzi.

A seguire, il teaser trailer ufficiale italiano di Smile 2:

Smile 2, distribuito da Eagle Pictures, arriverà nei cinema in una data perfetta per un horror: il 31 dicembre 2024. Vale a dire, a Halloween, la notte delle streghe per antonomasia. Oltre a Scott, completano il cast gli attori Rosemarie DeWitt, Kyle Gallner (presente anche in Smile), Lukas Gage, Miles Gutierrez-Riley, Peter Jacobson, Raúl Castillo, Dylan Gelula, Ray Nicholson. Il regista è coinvolto anche in veste di produttore insieme a Paramount Pictures e Temple Hill Production.

Lukas Gage ha assicurato che il sequel non è per stomaci deboli e che alcune sequenze, durante le riprese, lo hanno messo a dura prova. Per scoprire cos'ha detto l'attore, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Ecco il poster di Smile 2:

Riuscirà Smile 2 ad eguagliare i consensi raggiunti dal primo film, che, lo ricordiamo, ha incassato 217 milioni di dollari al botteghino mondiale (a fronte di un budget di appena 17 milioni)?