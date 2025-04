Shia LaBeouf nel trailer di Henry Johnson, il nuovo film di David Mamet

News Cinema

Il grande drammaturgo americano torna alla regia con un dramma carcerario che debutta in sala e in digitale dall'8 maggio negli Stati Uniti. Ecco il trailer e la trama di Henry Johnson.

Uno dei più importanti drammaturghi contemporanei, David Mamet è, come ben sapete, anche un regista. Il suo ultimo film risaliva al 2013, quando diresse Al Pacino nel ruolo di Phil Spector in un film che ne raccontava la vicenda giudiziaria in seguito all'omicidio della modella Lana Clarkson. Ora Mamet è tornato dietro la macchina da presa: debutterà in maniera indipendente nelle sale americane e in digitale il prossimo 9 maggio un film intitolato Henry Johnson, che è l'adattamento cinematografico dell'omonima opera scritta da Mamet per il teatro due anni fa.

A recitare nel film, gli stessi attori che portarono in scena il testo sul palcoscenico, ovviero Shia LaBeouf, Evan Jonigkeit, Chris Bauer e Dominic Hoffman.

Henry Johnson è un dramma carcerario che vede Jonigkeit (genero di Mamet) nel ruolo eponimo, quello di un avvocato finito in prigione per delle attività illegali che ha commesso, mentre LaBeouf è il suo compagno di cella Gene. Secondo quanto riporta la trama ufficiale, il film segue Henry "nella sua ricerca di un centro morale, dopo che un atto di compassione ha sconvolto la sua vita. Il viaggio di Henry, che si rivolge alle figure autoritarie che incontra lungo la strada - tra cui il suo eventuale compagno di cella, Gene - lo conduce lungo una strada di manipolazione e incertezza etica. Il film è un'esplorazione del potere, della giustizia e delle conseguenze di lasciare che gli altri scelgano la tua strada per te".

