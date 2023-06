Shia LaBeouf e Abel Ferrara di nuovo al lavoro insieme su un film su un argomento doloroso

News Cinema

Arriva da Abel Ferrara la notizia che Shia LaBeouf, già protagonista del suo Padre Pio, sarebbe di nuovo operativo. L'attore è al lavoro su un progetto in cui è coinvolto anche il regista.

Dopo aver visto Shia LaBeouf in abiti da antico romano e tacchi a spillo, la nostra curiosità nei confronti di Megalopolis è notevolmente aumentata. Chissà cosa combinerà l'attore nel kolossal di Francis Ford Coppola... In futuro lo vedremo anche in Assassination di David Mamet - film sull’omicidio di JFK - e in un poliziesco intitolato Mace. Quanto al presente, è Abel Ferrara, che ha diretto Shia in Padre Pio, a darci qualche informazione.

Il nuovo progetto cinematografico di Shia Labeouf

In un'intervista a The Film Stage, Abel Ferrara ha parlato di Shia Labeouf e del film Padre Pio. Al giornalista che gli domandava se fosse rimasto in contatto con l'attore, il regista ha risposto così:

Sta molto bene, sta molto bene. Ha preso ed è andato a fare un film di Coppola, uno di quei film là, giusto? Voglio dire, per Padre Pio i giorni di riprese erano 15, 20, lui ha girato per 4 giorni, quindi non è stato molto sul set. In ogni modo stava bene e adesso è di nuovo al lavoro. In realtà stiamo lavorando insieme a un film, sta scrivendo un film che parla di Auschwitz che stiamo pensando di realizzare.

Dovete sapere che Shia LaBeouf non è uno sceneggiatore prolifico, visto che ha scritto il copione soltanto dell’autobiografico Honey Boy. Dall'altra parte Ferrara è un regista molto generoso e collaborativo, che dà agli attori la possibilità di proporre, sperimentare, improvvisare. È molto probabile quindi, che LaBeouf e Ferrara riescano a scrivere un'ottima sceneggiatura da trasformare poi in un film di tutto rispetto.

Presentato lo scorso anno al Festival di Venezia, Padre Pio ha segnato il ritorno alla recitazione di Shia LaBeouf dopo lo stop causato dalla denuncia per molestie sessuali e violenza psicologica da parte della sua ex FKA Twigs.