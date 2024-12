She's the one: una delle canzoni più amate di Robbie Williams nel film Better Man - Guarda il video

News Cinema

Siete pronti per le anteprime di San Silvestro in versione "Sing Along" del film sul celebre cantante? Preparatevi ripassando uno dei suoi brani più famosi.

Fan di Robbie Williams, attenzione: perch Better Man, il film di Michael Gracey ( il regista di The Greatest Showman) che racconta in chiave originale e visionaria vera storia di questo amatissimo e vendutissimo artista arriverà nei cinema di tutta Italia dal 1° gennaio, ma già il 31 dicembre sarà in anteprima in sale selezionate nella speciale versione "Sing Along", che vi permetterà di cantare a squarciagola i vostri brani preferiti.

Tra questi, c'è da scommetterci, c'è la celeberrima "She's the one", brano originariamente dei World Party che nel 1999 Williams ha rifatto e inserito nel suo secondo album da solista, "I've Been Expecting You". Nel film di Gracey la canzone è al centro di una delle scene più emozionanti e suggestive, che vi mostriamo in questa clip: