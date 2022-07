Shazam! Furia degli Dei: primo trailer italiano del nuovo film DC con Zachary Levi

News Cinema

Attenzione: battuta metacinematografica di fronte a Helen Mirren nel primo trailer italiano del semi-comico sequel Shazam! Furia degli Dei.

Quando nel 2019 uscì al cinema Shazam! si respirò un'aria di freschezza in casa DC Comics. Certamente il film non arrivava per rivoluzionare il genere o sconquassare il DC Extended Universe, ma portava con sé una frivola innocenza che ne rendeva particolarmente gradevole la visione. Merito soprattutto del perfetto casting nel ruolo principale. Zachary Levy, che interpreta la versione adulta con superpoteri di un adolescente capace di trasformarsi al grido di Shazam, ricordava molto il Tom Hanks di Big di fine anni 80. Non è infatti un segreto che l'atmosfera si ispiri alle commedie avventurose di quell'epoca (nella versione da teenager, il protagonista indossa una maglietta dei Goonies).