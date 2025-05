Shaun the Sheep, in lavorazione il terzo film animato, The Beast of Mossy Bottom

News Cinema

Sky Cinema e Canal+ hanno unito le loro forze per finanziare Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom, terzo lungometraggio in stop-motion dedicato al popolare personaggio della Aardman Animations. Storia a tema Halloween.

Sta per tornare la pecora Shaun! La britannica Aardman Animations, maestra della stop-motion, ha infatti in cantiere il terzo lungometraggio animato tratto dalla serie tv, dal titolo Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom. Come s'intuisce dal titolo, questa volta la fattoria di Mossy Bottom dovrà affrontare una minaccia alquanto mostruosa, infatti il film si ambienta nel periodo di Halloween. Questa terza sortita di Shaun sulla lunga durata è finanziata da Sky Cinema e Canal+, e arriva a cavallo del successo di visualizzazioni su Netflix di Wallace & Gromit: Le piume della vendetta, apparso alla fine dell'anno scorso. Leggi anche Shaun - Vita da pecora: il film - la nostra recensione

Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom è il terzo film della saga

Una decina d'anni or sono c'innamorammo del primo film con la pecora Shaun, cioè Shaun: Vita da pecora - Il film (2015, di Mark Burton e Richard Starzack). Siamo rimasti un poco delusi dal suo sequel Shaun: Vita da pecora - Farmageddon (2019, di Will Becher e Richard Phelan), ma questi ovini creati dal genio della Aardman Animations rimangono un'iniezione di potete allegria che non possiamo mai negarci. Soprattutto, troviamo che l'assenza di dialoghi dia una marcia di originalità a questa serie specifica, con uno slapstick spassoso, in contrasto con le produzioni americane spesso molto dialogate.



Shaun - Vita da pecora: Il trailer italiano del film - HD