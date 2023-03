Sharon Stone compie 65 anni: celebriamo l'ultima grande "diva" di Hollywood con i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Candidata all'Oscar per Casinò, la star ha lavorato con cineasti del calibro di Martin Scorsese, Sam Raimi e ovviamente Paul Verhoeven. Questi i suoi film in streaming che amiamo.

Se come noi avete vissuto gran parte degli anni ‘90 dentro una sala cinematografica, Sharon Stone allora molto probabilmente possiede un posto particolare anche nel vostro immaginario filmico. La star che compie oggi 65 si è imposta grazie a ruoli forti, dalla grande carica erotica, spesso controversi ma di certo mai banali. Nella sua “stagione” migliore la Stone ha realizzato film degni di essere ricordati e lavorato insieme ad attori e registi di primissimo piano. A dimostrarlo come al solito i nostri cinque film in streaming, degno omaggio all’ultima vera grande diva di una Hollywood romai definitivamente passata. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati d Sharon Stone

Atto di forza

Basic Instinct

Pronti a morire

Casinò

Broken Flowers

Atto di forza (1990)

Atto di forza: Il Trailer Ufficiale del Film

Nel ruolo dell’oggetto amoroso di Arnold Schwarzenegger la Stone si fa immediatamente notare per sensualità e presenza scenica. La sequenza di lotta col protagonista è iconica, uno dei migliori momenti di Atto di Forza. La prima collaborazione con Paul Verhoeven, tratta dal genio di Philip K. Dick, produce un blockbuster velenoso e mirabolante, violentissimo nello stile dell’autore e per nulla conciliatorio. Trucchi disturbanti, effetti speciali pazzeschi e grande successo di pubblico. Uno dei migliori film di fantascienza dell’epoca contemporanea. Grande Michael Ironside come antagonista. Disponibile su Amazon Prime Video.

Basic Instinct (1992)

Basic Instinct: Il Trailer Ufficiale della nuova versione restaurata in 4K Film - HD

Ancora Verhoeven regala alla Stone il ruolo che la lancia di diritto nella storia del cinema contemporaneo. La sua Catherine Tramell è un personaggio iconico, sfrontato ed elettrizzante. Impossibile ignorare la protagonista folgorante di Basic Instinct, thriller che vede un sordido Michael Douglas investigare gli omicidi che la vedono coinvolta. Grande successo di pubblico, critica divisa, scandalo annunciato per un’opera irriverente come il miglior (ma anche il peggiore, in senso buono) cinema del suo autore. Imprescindibile. Disponibile su Amazon Prime Video.

Pronti a morire (1995)

Pronti a morire: Il Trailer Ufficiale del Film

Uno dei western più sottovalutati dei tempi moderni. Perché dietro la messa in scena “impazzita” che al tempo era il marchio di fabbrica di Sam Raimi si nasconde una tragedia greca che parla di redenzione, vendetta, fantasmi del passato e il peso del proprio status. La Stone è ottima come protagonista, ma quando hai come supporto Gene Hackman, Russell Crowe e Leonardo DiCaprio, il duello può diventare impari. Pronti a morire va rivalutato in toto, oltre che l’omaggio totale a Sergio Leone ci sono momenti di grande cinema, e un senso di ineluttabilità potentissimo. Grande film. Disponibile su CHILI, Google Play.

Casinò (1995)

Nomination all’Oscar come miglior attrice protagonista per uno dei film più scintillanti del decennio. Martin Scorsese realizza un’epopea nello stile de Quei bravi ragazzi ma con una narrativa più epica e una visione espansa dell’universo criminale di Las Vegas. Robert De Niro e Joe Pesci tornano a chiudere il trio protagonista di Casinò, saga-fiume che arriva alla mente e al cuore del pubblico. Cinema di immagini, personaggi. situazioni al limite. Bellissimo, anche non tra i migliori di Scorsese. Almeno a nostro avviso. Ma la Stone brilla comunque di luce propria. Disponibile su NOW.

Broken Flowers (2005)

Una volta abbassati i riflettori dello stardom la Stone si concede una magnifica escursione nel cinema più indipendente grazie al sapido amore di Jim Jarmusch, che la vuole nel grandioso cast di Broken Flowers. Bill Murray donnaiolo pentito inizia un viaggio purgatorio che comprende anche Frances Conroy, Jessica Lange, Tilda Swinton e altri grandi nomi. Film caustico, sornione come il protagonista, divertentissimo e insieme amaro. Prova maiuscola di tutti, nessuno escluso. Da vedere con amore e senso dell’ironia. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.