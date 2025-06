Sgt. Rock, James Gunn non ha dimenticato il film e torna ad aggiornare i fan: "Siamo a buon punto, ma..."

News Cinema

Sgt. Rock era uno dei titoli più attesi tra quelli annunciati dai DC Studios, ma qualche settimana fa James Gunn ha confermato che la produzione era in stallo. Ma non tutto è perduto: ecco l'ultimo e incoraggiante aggiornamento del regista.

James Gunn ama moltissimo il DC Universe che sta contribuendo a creare, da quando lui e Peter Safran hanno assunto la guida dei DC Studios. Non solo l'ex regista Marvel ha ideato un piano decennale che porterà sullo schermo i più amati personaggi dei DC Comics, a partire dal suo Superman, ma ha promesso ai fan maggior aderenza ai fumetti di partenza. Da qui, nasce anche la decisione di mettere un freno a produzioni che non incontravano gli standard di Gunn, com'è accaduto per Sgt. Rock. La pellicola sarebbe stata diretta da Luca Guadagnino e dopo diversi rumors aveva trovato il suo eroe titolare in Colin Farrell (già interprete del Pinguino nell'Elseworld del DCU). Ma James Gunn non ha dimenticato il film e a sorpresa è arrivato un incoraggiante aggiornamento per i fan.

Sgt. Rock, cos'è successo al film?

James Gunn è attualmente impegnato con il tour promozionale di Superman, che arriverà al cinema dal 9 luglio, e nel corso di un'intervista con Entertainement Weekly, ha risposto ad alcune domande sui progetti dei DC Studios. Sappiamo che Superman sarà seguito da Supergirl e che, nonostante i rumors, The Batman 2 di Matt Reeves è ancora uno dei film in produzione, come confermato dallo stesso Gunn. A sorpresa, il regista è anche tornato a parlare di Sgt. Rock, regalando ai fan un aggiornamento alquanto incoraggiante.

La pellicola era stata annunciata lo scorso autunno, con Luca Guadagnino alla regia (una prima volta per un cinecomic) e Justin Kuritzkes alla sceneggiatura, riunendo così entrambi dopo Challengers e Queer. Il protagonista del film è Franklin John Rock, un personaggio nato dall’immaginazione di Robert Kanigher e Joe Kubert. Apparso per la prima volta in Our Army at War nel 1959, è stato introdotto come un soldato della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1977 ha poi ottenuto una sua serie di fumetti durata circa un decennio.

Secondo Deadline, per il ruolo del protagonista era stato preso in considerazione Daniel Craig, ma James Gunn aveva smentito rapidamente la notizia. Poche settimane dopo, sempre il sito di cinema, aveva riportato la notizia che Colin Farrell era in lizza per interpretare Franklin John Rock. Ma a inizio maggio, THR aveva comunicato che il progetto non sarebbe più stato realizzato, sebbene non siano stati chiariti i motivi.

Sgt. Rock, James Gunn aggiorna i fan sul film: "Siamo a buon punto, ma..."

A EW, James Gunn ha confermato che il film non è stato del tutto archiviato, ma che necessita di alcune modifiche prima di dare il via ufficialmente alla sua produzione. Come per altri progetti - vedi The Batman 2 - se la sceneggiatura non è al top, allora, non riceverà l'approvazione per proseguire:

"Mi sento come se fossimo a buon punto. Stiamo andando avanti, ma non sarà. Cosa vorrebbe che dicessi Peter Safran in questo caso? Stiamo procedendo, certo, ma in questo momento il film non è dove vorrei che fosse, dal punto di vista creativo, perciò, ci sono delle modifiche da fare"

Dalle ultime notizie è emerso, dunque, che Sgt. Rock non è affatto stato dimenticato, ma che il piano originale di iniziare le riprese ad agosto 2025 non verrà seguito, in mancanza di una sceneggiatura approvata da Gunn. Le riprese sono state rimandate all'estate 2026 e pare che Luca Guadagnino e Colin Farrell saranno ancora coinvolti nel progetto.