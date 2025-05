Sgt. Rock, il film DC di Luca Guadagnino non andrà avanti con la produzione

News Cinema

Il prossimo progetto di Luca Guadagnino è stato fermato prima del previsto: Sgt. Rock non andrà avanti con la produzione.

Una battaglia interrotta ancor prima di iniziare, quella di Sgt. Rock, uno dei diversi progetti DC in cantiere fermato prima del previsto. Secondo quanto condiviso da The Hollywood Reporter, gli Studios avrebbero interrotto la produzione del prossimo film d’azione diretto da Luca Guadagnino. Protagonista in questo caso è il sergente Rock, un soldato della Seconda Guerra Mondiale che avrebbe avuto le fattezze di Colin Farrell.

Sgt. Rock, il film DC diretto da Luca Guadagnino è stato bloccato

In un primo momento, Deadline ha riferito che le riprese di Sgt. Rock sarebbero state posticipate. La produzione del film avrebbe dovuto partire nei prossimi mesi, per poi slittare all’estate 2026. The Hollywood Reporter, poi, ha comunicato che il progetto diretto da Luca Guadagnino non verrà più realizzato. Non è chiaro il motivo dietro questa decisione, ma il magazine americano precisa che il progetto è stato bloccato e non accantonato, per cui rivaluterà le proprie possibilità più avanti quest’anno. Una delle motivazioni, secondo le fonti, riguarderebbe la necessità di girare all’aperto. Un’altra fonte ancora ha suggerito che Luca Guadagnino “non avesse ancora messo alla prova il suo talento nel mondo dei film d'azione e, sebbene il budget si aggirasse sui 70 milioni di dollari, una cifra irrisoria per un film tratto da un fumetto, i piani alti potrebbero aver vacillato nella loro fiducia”.

È anche vero che James Gunn e Peter Safran, alla guida dei DC Studios, avevano già manifestato il proprio interesse nei confronti del film, che inizialmente non era stato inserito nella lista principale della prima fase del DCU, per via della sceneggiatura assegnata a Justin Kuritzkes. Il personaggio protagonista era stato assegnato a Colin Farrell, un nome già noto in realtà all’universo DC avendo interpretato il Pinguino in The Batman e nello spin-off televisivo The Penguin. Prima ancora che la notizia trapelasse, Sgt. Rock era in fase di pre-produzione, le cui riprese erano previste in Inghilterra tra non molto. Anche la fase di casting era entrata nel vivo, alla ricerca di ulteriori personaggi da aggiungere alla troupe: si vociferava che Mike Faist di Challengers fosse stato scelto per recitare nel film.