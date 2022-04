Senior Year: Rebel Wilson torna al liceo a 37 anni nello spassoso trailer del film

News Cinema

E’ arrivato il trailer della commedia Senior Year, che sarà su Netflix a partire dal 13 maggio. Protagonista è Rebel Wilson, che dopo 20 anni di coma torma al liceo per diventare la reginetta del ballo di fine anno.

Liirresistibile Rebel Wilson è pronta a farci morire dal ridere e a riportarci ai tempi del liceo con la commedia indiavolata Senior Year, il cui titolo allude all’ultimo anno di liceo. La protagonista del film è infatti una cheerleader che entra in coma e si risveglia dopo 20 anni. Ovviamente il mondo intorno a lei è diverso da come lo ricordava, ma lei è più che determinata a finire il liceo. I tempi però sono cambiati, e la nostra protagonista si ritroverà catapultata in situazioni esilaranti e bizzarre.

Senior Year: regista, cast e trailer della commedia con rebel Wilson

Senior Year è diretto dal regista televisivo britannico Alex Hardcastle ed è interpretato, oltre che dalla nostra Rebel Wilson, che tra l’altro è in ottima forma, da Alicia Silverstone, Justin Hartley, Angourie Rice, Sam Richardson, Zoë Chao, Mary Holland, Chris Parnell. Del film, che debutterà su Netflix il 13 maggio, è appena stato diffuso il trailer. Nelle immagini promozionali, vediamo la protagonista svegliarsi dal coma a 37 anni e tornare a scuola per conquistare finalmente il titolo di reginetta del ballo di fine anno.