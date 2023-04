Semplicemente Shirley: i capolavori in streaming interpretati dalla leggenda MacLaine

News Cinema

La protagonista de L'appartamento e Voglia di tenerezza compie oggi 89 anni. Ecco per voi alcuni film in streaming dell'ultima icona della Hollywood classica.

Compie oggi 89 anni Shirley MacLaine, ultima vera icona della Hollywood classica e, lasciatecelo scrivere, la nostra attrice preferita di sempre. A farla esordire davanti alla macchina ci ha pensato nientemeno che Alfred Hitchcock con La congiura degli innocenti. Da quel momento la MacLaine ha inanellato una serie di film di culto che hanno portato ai massimi livelli le sue doti di attrice completa. Se infatti è diventata una leggenda della commedia, non bisogna affatto sottovalutare le sue grandi performance fornite in film drammatici, musical e addirittura un western atipico come Gli avvoltoi hanno fame (1970) di Don Siegel, dove recitava accanto a Clint Eastwood. Candidata per cinque volte agli Oscar, Shirley MacLaine ha trionfato in una sola occasione, ma possiamo tranquillamente scrivere che un’altra statuetta le venne tolta ingiustamente, e scoprirete in quale caso leggendo qui sotto i film in streaming con cui vogliamo renderle omaggio. Non smetteremo mai di amare l’arte, l'ironia e la dolcezza di Shirley MacLaine, attrice unica e irripetibile. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming interpretati dalla leggendaria Shirley MacLaine

Il giro del mondo in 80 giorni

L’appartamento

Oltre il giardino

Voglia di tenerezza

I sogni segreti di Walter Mitty

Il giro del mondo in 80 giorni (1956)

Oscar come miglior film dell’anno per il classico d’avventura esotico diretto da Michael Anderson (e John Farrow non accreditato). David Niven come protagonista e un cast all-star a supporto tra cui Frank Sinatra, John Gielgud e appunto la MacLaine. Il giro del mondo in 80 giorni è uno spettacolo pirotecnico di ambientazioni, scenografie, costumi ed effetti speciali. Un film divertente e avventuroso pieno di trovate di tutto rispetto per l’epoca. Ci si diverte parecchio, un classico nel suo genere. Per la MacLaine è la consacrazione nel cinema che veramente conta. È definitivamente nata una stella…Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

L’appartamento (1960)

Cos’altro scrivere su questo capolavoro? L’alienazione della vita newyorkese, quella delle strade affollate e delle multinazionali dove l’umanità si annulla, viene raccontata da Billy Wilder attraverso una storia di anime perse, di esseri umani dolcissimi e malinconici, di persone senza qualità esattamente come noi. L’appartamento vince l’Oscar per il film, la regia e la sceneggiatura, ma gli vengono sottratti senza alcun motivo valido quelli a Jack Lemmon e Shirley MacLaine. Commedia oggi quanto mai contemporanea, con un finale aperto e dei momenti di profondità emotiva insuperati. E insuperabili. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Oltre il giardino (1979)

Altra commedia unica nel suo genere. Hal Ashby dirige un film poetico e surreale, in cui Peter Sellers sciorina una prova di sottigliezza incredibile, creando un personaggio rarefatto e pungente. Accanto a lui una MacLaine tragica, potente, e un Melvyn Douglas come sempre efficacissimo. Oltre il giardino è un titolo di culto, una satira politica di rara potenza con un finale ancora oggi enigmatico e straordinario. Opera imprescindibile per quel decennio, e negli anni a venire. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Voglia di tenerezza (1983)

James L. Brooks regala alla MacLaine il ruolo che finalmente la porta all’Oscar, quello di una madre scorbutica, petulante, combattiva, mai rassegnata di fronte al dolore. È Aurora il cuore di Voglia di tenerezza, melodramma familiare che vede magnifici altri attori quali Debra Winger, Jack Nicholson, John Lithgow, Danny De Vito e Jeff Daniels. L’ultima mezz’ora del film è straziante, la prima parte ricca di caratterizzazioni precise e appassionanti di personaggi indimenticabili. Oscar anche per il film, la regia, l’attore non protagonista (Jack!) e la sceneggiatura. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Paramount +.

I sogni segreti di Walter Mitty (2013)

Chiudiamo con una delle ultime partecipazioni della MacLaine sul grande schermo nel ruolo della madre del protagonista (e regista) Ben Stiller. Una parte che impreziosisce un film personale e sentito, un inno alla vita fatto di molti momenti di grande cinema. I sogni segreti di Walter Mitty è un film d’avventura interiore, con ambientazioni magnifiche e un senso di dolcezza soffusa. Molto bravi a supporto anche Kristen Wiig, Sean Penn e Kathryn Hahn. Film da rivedere ogni volta per emozionarsi. Disponibile su Google Play.