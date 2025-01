Screamboat, rivelato il look del topo assassino nella versione horror di Steamboat Willie

News Cinema

Dopo la diffusione di un teaser, è stato rivelato il look della piccola quanto sanguinaria minaccia dell'horror Screamboat, dove il cattivo è una versione sadica del Topolino di Steamboat Willie, uno dei corti entrati nel pubblico dominio l'anno scorso.

Non siamo pronti a scommettere che stiate contando i giorni che vi separano dall'uscita dell'horror Screamboat: chissà se lo farete adesso, dopo che la DeskPop Entertainment ha pubblicato la prima immagine ufficiale del cattivo del film, una versione "orrorifica" del Topolino del corto Steamboat Willie, all'inizio dell'anno scorso entrato nel pubblico dominio. Ma qual è la trama di questo compiaciuto b-movie firmato da Steven LaMorte (no, non è uno scherzo, il regista si fa chiamare proprio così)? Leggi anche Topolino è davvero adesso di pubblico dominio? I termini della questione

Screamboat, arriva il Topolino horror di Steven LaMorte

Screamboat è diretto da Steven LaMorte, regista di horror a basso costo già autore di The Mean One (che rileggeva invece il Grinch). La vicenda prevede che un gruppo di newyorkesi faccia una gita in traghetto al calar della sera, solo per scoprire che la barca è abitata da un topo assassino che decide di decimarli: dovranno difendersi. Com'è successo per Winnie the Pooh - Sangue & Miele, questo progetto nasce per cavalcare l'entrata in pubblico dominio di opere iconiche: in questo caso parliamo del cortometraggio "Steamboat Willie" (1928) di Ub Iwerks, l'esordio di Mickey Mouse, prima che diventasse un modello comportamentale, anzi ancora in fase dispettosa e infantile. L'idea demenziale è che il minuscolo cattivo di Screamboat veste più o meno come Topolino nel cartoon, ma è interpretato da David Howard Thornton, cioè l'Art il clown dei Terrifier, con un costume speciale. Il tutto in compositing, per dirla alla vecchia maniera in fotomontaggio, il che rischia seriamente di collocare questo Screamboat negli annali del trash, se non fosse che l'effetto ridicolo sembra voluto. Il regista ha dichiarato a Indiewire: "Per via delle sue dimensioni, ci sono nel film delle uccisioni davvero assurde che sono state un po' difficili da mettere in scena. Ci sono decisamente delle sequenze che di sicuro porteranno a conversazioni un po' strane tra me e mia madre."

Screamboat dovrebbe arrivare nelle sale americane ad aprile.