Scooby-Doo 2, James Gunn festeggia il 20°anniversario del film con una frecciatina per il titolo scelto all'epoca

James Gunn ha festeggiato il ventennale di Scooby-Doo 2 con una frecciatina al titolo scelto all'epoca della distribuzione in sala.

Buon compleanno, Scooby-Doo! Il film con protagonisti il cagnolone pasticicone che insieme a Shaggy, Velma, Daphne e Fred risolve crimini in giro per il mondo a bordo della Mistery & Affini ha festeggiato il 20° anniversario. A ricordarcelo è stato il regista James Gunn con un post sul suo profilo Instagram e una frecciatina alla scelta del titolo della pellicola.

Scooby-Doo 2: Mostri Scatenati ha compiuto 20 anni e James Gunn ha deciso di celebrare l'occasione con un post sui suoi account social e non mancando di dire la sua sulla scelta del titolo per la pellicola. Il regista della trilogia di Guardiani della Galassia e nuovo CEO dei Dc Studios ha curato la sceneggiatura del film, diretto da Raja Gosnell, e che vedeva nel cast Matthew Lillard, Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar e Linda Cardellini.

In questa seconda avventura, arrivata in Italia il 16 aprile del 2004, Fred, Velma, Daphne, Shaggy e Scooby-Doo sono invitati a una festa in loro onore a Coolsville, in un museo in cui sono contenuti tutti i costumi dei cattivi che hanno smascherato negli anni. Tuttavia, durante la festa i costumi prendono vita e quando la Mistery & Affini fallisce nel riportare l'ordine, tutta la città li deride apertamente.Per riguadagnare la loro reputazione, al gruppo di amici non resterà che indagare a fondo su chi c'è dietro questo tentativo di sabotaggio nei loro confronti.

In occasione dei 20 anni del secondo film, James Gunn ha pubblicato un post sui social in cui appare insieme al cast della pellicola e non ha mancato di dire la sua sul titolo che venne scelto all'epoca:

"20 anni fa, oggi, Scooby-Doo 2: Mostri Scatenati (Non sono mai stato un fan del titolo - l'avrei chiamato semplicemente Scooby-Doo: Scatenati) arrivava in sala. Un grande gruppo di persone, alcuni dei quali sono diventati per me amici di una vita."

Rispetto al primo film, Scooby-Doo 2 non fu un successo di critica e dopo le numerose recensioni negative, al di là di un buon successo al botteghino, le avventure di Scooby-Doo vennero abbandonate, per poi trovare nuova vita in alcuni reboot per la tv. Warner Bros. aveva cercato di rianimare il franchising con un film animato, ma nel 2022 ha poi definitivamente accantonato il progetto.