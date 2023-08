News Cinema

Sciopero SAG-AFTRA: ecco le star corse in aiuto dei colleghi con una donazione da 1 milione di dollari

The Wrap ha svelato i nomi dei grandi attori e grandi attrici di Hollywood che hanno donato alla SAG-AFTRA Foundation, in sciopero da oltre tre settimane, 1 milione di dollari da destinare a chi fa fatica ad andare avanti perché non lavora.