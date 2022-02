Schwarzenegger, Salma Hayek e Jim Carrey nelle spassose pubblicità del Super Bowl

News Cinema

Come consuetudine durante il Super Bowl ai (pochi) trailer di quest'anno, attori famosi si sono alternati nei classici commercial. Stavolta vediamo Arnold Schwarzenegger e Jim Carrey, che riprende il suo ruolo in Il rompiscatole.

Durante il Super Bowl, come da consuetudine, si sono alternati ai (pochi) trailer di film e serie tv una serie di spot pubblicitari, spesso diretti da registi famosi e interpretati da star di Hollywood. Collider li raccoglie tutti, ma noi ne abbiamo scelti due dei più divertenti: quello di una celebre casa automobilistica con Arnold Schwarzenegger e Salma Hayek e quello di Verizon con Jim Carrey che per l'occasione riprende un suo famoso ruolo del passato.

Arnold Schwarzenegger e Salma Hayek sono Zeus ed Hera

Nello spot dell'auto elettrica BMW, Arnold Schwarzenegger e Salma Hayek sono la coppia più celebre dell'Olimpo, Zeus ed Hera. Quando il primo decide che è giunta l'ora della pensione e scende sulla Terra, coi suoi poteri ha qualche difficoltà ad adattarsi alla vita dei mortali, che richiedono costantemente la sua assistenza. Lo vediamo anche portare a spasso il suo piccolo Pegaso, come un cagnolino qualsiasi. Ma quando proprio non ne può più, Hera trova la soluzione.

Jim Carrey è il rompiscatole, ovvero The Cable Guy

Da noi si intitolò Il rompiscatole, perché The Cable Guy, il film diretto da Ben Stiller nel 1996, per chi non conosceva la tv via cavo, come noi italiani, non aveva molto senso. Ma oggi ritroviamo il personaggio di Chip Douglas, interpretato da Jim Carrey, che stavolta si stranisce quando scopre che esiste una cosa chiamata 5g e una connessione internet wireless, grazie a Verizon.