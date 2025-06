Scende alla prossima? Il potere nascosto della metropolitana nel cinema

News Cinema

C’è un luogo in cui ogni giorno milioni di persone si sfiorano senza toccarsi davvero, immersi nei propri pensieri, circondati da estranei: la metropolitana. Apparentemente è neutra, funzionale, quotidiana. Eppure, nel cinema, questa dimensione sospesa sotto la città si trasforma in qualcosa di più.

È uno spazio esistenziale, dove il tempo si dilata, le decisioni diventano cruciali e la realtà può deformarsi.

In fondo, è nei passaggi, da una fermata all’altra, che spesso si gioca il destino dei personaggi.

Ecco tre film che trasformano la metro in qualcosa di più di un semplice mezzo di trasporto.

Sliding Doors, di Peter Howitt (1998): il destino passa dalle porte automatiche

Un solo secondo fa la differenza tra una vita e un’altra. In Sliding Doors, l’intera struttura narrativa si fonda sull’esito di un banalissimo gesto quotidiano: riuscire o meno a salire su un treno della metropolitana. Quel vagone, apparentemente anonimo, diventa lo snodo attorno a cui si biforca il racconto. Due linee temporali alternative mostrano come il caso (o il caos) possa determinare amori, scelte ed identità.

La metro qui non è solo un mezzo di trasporto, ma un crocevia del destino, una metafora dell’imprevedibilità della vita. Salire o restare indietro non è più solo una questione di ritardo, ma di trasformazione.

Sliding Doors: Il Trailer Ufficiale del Film

Il favoloso mondo di Amélie, di Jean-Pierre Jeunet (2001): i sogni sottoterra

Parigi, nei film, è spesso illuminata dalla luce calda dei boulevard. Ma ne Il favoloso mondo di Amélie, alcune delle scene più poetiche si consumano nei tunnel e sui binari della metro, tra pendolari ignari.

Amélie vive la metropolitana come un piccolo mondo a sé, un luogo in cui osserva le vite degli altri, si perde nelle sue fantasie e trova spunti per le sue missioni di bontà.

Qui la metropolitana diventa, dunque, una passerella di umanità, dove si incrociano vite che lei immagina, decifra e, a modo suo, cerca anche di correggere. Non c’è dramma, ma tenerezza e leggerezza surreale.

Il Favoloso Mondo di Amélie: Trailer Ufficiale - Evento al cinema

Subway, di Luc Besson (1985): vivere tra le crepe del mondo

C’è chi la metro la prende. E chi ci resta. In Subway, Luc Besson scava letteralmente sotto Parigi per raccontare una storia di evasione che diventa reinvenzione. Fred fugge, ma nel farlo trova un’altra città, popolata da outsider che esistono solo tra un binario e un cavo dell’elettricità. La metropolitana diventa allora un altrove sospeso, dove i personaggi non corrono più verso qualcosa, ma abitano il vuoto e lo trasformano in un rifugio fatto di suoni, relazioni inattese e identità reinventate.

La metropolitana nel cinema è raramente solo uno sfondo. Più spesso è una soglia, un luogo dove si prende tempo, si cambia direzione o si scopre qualcosa di sé. Che sia l’incrocio tra due destini, la cornice di una fantasia o il confine tra passato e presente, ogni treno che arriva e riparte è un’opportunità che potrebbe non ripresentarsi più.

Forse è proprio questo che rende le scene in metro così suggestive: anche se sembrano superflue, sono sempre cariche di possibilità.