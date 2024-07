Saving Bikini Bottom: il trailer italiano ufficiale del film animato in arrivo su Netflix

News Cinema

Il film, sorta di spin off della serie di Spongebob, sarà disponibile in streaming sulla piattaforma a partire dal 2 agosto prossimo. Ecco il trailer e la trama di Saving Bikini Bottom.

Arriva il 2 agosto in streaming su Netflix Saving Bikini Bottom, il film d'animazione che possiamo considerare uno spin off della serie (televisiva, ma anche cinematografica) di Spongbob Squarepants.

In questo film, infatti, la vera grande protagonista è Sandy Cheeks: la quale, quando Bikini Bottom e tutti i suoi residenti scompaiono improvvisamente dall'oceano, parte alla volta del natìo Texas insiema a Spongebob per salvare la città dal piano malvagio di un perfido amministratore delegato.

Scritto da Tom Stern e Kaz, il film è diretto dalla regista americana Liza Johnson, quella che ha firmato anche il divertente Elvis & Nixon, qui alla sua prima regia di un film d'animazione.

Ecco il trailer italiano ufficiale di Saving Bikini Bottom: