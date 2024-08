Saturday Night: ecco il trailer del film di Jason Reitman sul debutto del celeberrimo show del sabato sera

News Cinema

Inizialmente si intitolava SNL 1975 ed è stato rititolato Saturday Night, il film sui 90 minuti precedenti al debutto della celebre trasmissione Live che lanciò John Belushi, Chevy Chase, Bill Murray e moltissimi comici.

Inizialmente intitolato SNL 1975, è stato ribattezzato con un più generico Saturday NIght. Parliamo del film diretto da Jason Reitman che racconta le ore che precedettero la storica prima messa in onda dal vivo, l'11 ottobre 1975, del leggendario Saturday Night Live Show, l'immancabile appuntamento serale del sabato per il pubblico americano, creato da Lorne Michaels, che lanciò i talenti di una nuova generazione di comici, da John Belushi a Bill Murray, Chevy Chase, Gilda Radner, Dan Aykroyd, Garrett Morris, Jim Henson e moltissimi altri di cui vi parleremo dopo aver visto il primo trailer, che ci riempie di voglia di vedere il film che in America uscirà l'11 ottobre.

Saturday Night: personaggi e interpreti

Saturday Night è scritto da Jason Reitman insieme a Gil Kenan, che hanno raccolto testimonianze di prima mano sui 90 frenetici minuti che precedettero la prima messa in onda dello show che avrebbe cambiato il volto della comicità americana. Fu una scommessa azzardata, perché l'improvvisazione era il forte di questi comici che nessuno ancora conosceva e che si erano formati a teatro. E poi c'erano le idiosincrasie nel variegato cast, rappresentate dall'egocentrismo di Chevy Chase e da un gruppo prevalentemente maschile, convinto, per lo più, che le donne non facessero ridere. E le pressioni dei produttori e dei dirigenti della NBC. Questi sono gli attori che interpretano i personaggi, in alcuni casi con una somiglianza notevole: Gabriel LaBelle (Lorne Michaels), Dylan O’Brien (Dan Aykroyd), Cory Michael Smith (Chevy Chase), Rachel Sennott (Rosie Shuster), Lamorne Morris (Garrett Morris), Nicholas Braun (nel doppio ruolo di Jim Henson e Andy Kaufman), Jon Batiste (Billy Preston) ed Ella Hunt (Gilda Radnor). A questi si aggiungono Cooper Hoffman (Dick Ebersol), Andrew Barth Feldman (Neil Levy), Naomi McPherson (Janis Ian), Willem Dafoe (David Tebet), J.K. Simmons (Milton Berle), Kaia Gerber (Jacqueline Carlin) e Matthew Rhys (George Carlin).