Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg, la vera storia dietro al salvataggio

News Cinema

Per Salvate il soldato Ryan, lo sceneggiatore Robert Rodat s'ispirò a un fatto realmente accaduto.

Salvate il soldato Ryan è considerato, giustamente, uno dei capolavori nella carriera di Steven Spielberg. Quasi tutti ricordiamo che racconta di una spedizione, quella portata avanti dal capitano John H. Miller (Tom Hanks), che in Normandia, durante la II Guerra Mondiale e poco dopo il D-Day, deve recuperare e rispedire in patria il soldato James Francy Ryan (Matt Damon). La missione viene imposta dall'alto: la famiglia Ryan ha già perso in guerra tre su quattro figli, l'ultimo va salvato. L'impresa suscita non poca tensione tra i sottoposti di Miller. Il film ha vinto cinque premi Oscar, per miglior regia, fotografia, suono, montaggio e montaggio del suono. Quanti di noi in effetti sanno o ricordano però che la sceneggiatura si basa in effetti su una storia vera?

Salvate il soldato Ryan o Salvate il soldato Niland?

Tutto cominciò quando lo sceneggiatore Robert Rodat lesse il libro "D-Day: June 6, 1944: The Climactic Battle of World War II", scritto dallo storico Stephen Ambrose. La sua attenzione "drammatica" fu attivata dalla vicenda di Frederick "Fritz" Niland (1920-1983). Ultimo di quattro fratelli, tutti destinati al fronte della II Guerra Mondiale, poco dopo il suo arrivo in Normandia, Fritz scoprì che il fratello Robert "Bob" Niland era deceduto proprio durante il D-Day (6 giugno): era rimasto alla mitragliatrice per coprire dei compagni e fermare l'avanzata dei Tedeschi. Il giorno successivo, il 7 giugno, trovò la morte il secondogenito Preston, sempre in Normandia. Ancora nel 1944, si ritenne per un anno che anche suo fratello Edward, il primogenito, fosse morto in Birmania (tanto che lo stesso Ambrose lo riportava erroneamente come caduto, quando in realtà Edward morì nel 1984). Frederick sarebbe stato a quel punto recuperato e inviato in Inghilterra, poi subito dopo negli States, dove servì nella polizia militare fino al termine del conflitto. Un'altra parte di questa vicenda sarebbe stata raccontata ancora da Ambrose nel suo "Band of Brothers", dedicato invece alla 82nd Airborne Division, tradotto a sua volta in una serie tv curata da Spielberg e dallo stesso Tom Hanks.



Salvate il soldato Ryan: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Salvate il soldato Ryan, il vero sbarco in Normandia

La ricostruzione dello sbarco in Normandia nei primi venti minuti del film colpisce duro ed è esteticamente fedele a quello che ci è stato tramandato, specialmente nelle foto scattate direttamente sul campo di battaglia. 15 milioni di dollari e 1.500 comparse furono impiegati nell'allestimento di questa ciclopica e violentissima sequenza, girata dal direttore della fotografia Janusz Kamisnki, inseparabile da Spielberg dai tempi di Schindler's List, con colori desaturati che riproducevano le tonalità delle riprese d'epoca. I mezzi da sbarco che si vedono nella scena sono effettivamente veicoli bellici dell'epoca, dodici esemplari sopravvissuti al tempo, curati e conservati.

Estetica e sound design a parte, alcuni storici hanno avuto qualcosa da ridire su "licenze poetiche" che Spielberg si è preso nel riprodurre la dinamica degli eventi di questa sequenza e del film intero: le due missioni sulle spiagge di Omaha e Utah non erano ancora comunicanti al momento dello sbarco. Nella battaglia di Ramelle, le forze alleate non affrontarono la seconda SS-Panzer-Division detta "Das Reich", che sarebbe stata invece impiegata in quel teatro solo a luglio. Nella grande battaglia finale, inoltre, chi si intende di tattiche militare ha avuto da ridire sulle decisioni prese dai due schieramenti nel film: Spielberg si è difeso ammettendo di aver preposto l'efficacia drammatica al realismo.