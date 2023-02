Salma Hayek, niente commedie fino ai 40: "Mi dicevano: sei sexy, non puoi avere il senso dell'umorismo"

News Cinema

Salma Hayek, fra poco nelle sale in Magic Mike: The Last Dance, ha raccontato che per lungo tempo Hollywood non le ha permesso di fare commedie perché era troppo sensuale. A cambiare il destino dell'attrice in questo senso è stato Adam Sandler e ora

Forse non tutti sanno che c'è un genere cinematografico che Hollywood ha precluso a Salma Hayek fino ai 40 anni: la commedia. Il motivo è davvero stupido, perché ha a che fare con la prorompente sensualità dell'attrice messicana. A 56 anni, la Hayek non l'ha persa minimamente e, se volete averne la prova, è sufficiente che andiate a vedere Magic Mike: The Last Dance, in arrivo nelle nostre sale il 9 febbraio.

In un'intervista rilasciata a GQ UK, Salma Hayek ha raccontato che, fino al 2010, e cioè all'anno di Un weekend da bamboccioni, non ha avuto accesso a nessuna commedia nel senso più classico del termine. Certo, nel 1997 aveva recitato in Mela e Tequila - Una pazza storia d'amore con sorpresa e in Breaking Up - Lasciarsi, ma si trattava di commedie romantiche, e comunque fino a quando non è arrivato Adam Sandler, alla Hayek non è stato permesso di far ridere.

Niente commedie per Salma Hayek: l'attrice racconta

Ecco cosa ha raccontato Salma Hayek a GQ a proposito dell'atteggiamento della Mecca del cinema nei confronti della sua carica sexy ritenuta inadatta alle commedie.

Per molto tempo mi hanno affidato sempre gli stessi ruoli. Avevo sempre desiderato fare una commedia, ma nessuno mi voleva in una commedia. Non ho ottenuto un ruolo comico finché non ho incontrato Adam Sandler, che mi ha preso per una commedia, ma avevo compiuto quarant'anni! Mi dicevano: "Sei sexy e quindi non ti è permesso di avere il senso dell'umorismo". Negli anni '90 non era permesso non solo di essere intelligenti, ma nemmeno divertenti.

Ovviamente Salma Hayek non era contenta di non poter accedere alle commedie.

All'epoca mi sentivo triste. Adesso invece frequento tutti i generi, per di più in un periodo della mia vita che molti ritenevano ben oltre la mia data di scadenza. Mi dicevano che in questi ultimi 20 anni sarei stata ormai fuori dai giochi. Quindi adesso non sono triste né arrabbiata. Me la rido, eccome se me la rido.

Sempre nella sua chiacchierata con il giornalista di GQ, Salma Hayek ha parlato di Magic Mike: The Last Dance, che è incentrato anche sull'amore tra una donna che ha superato i cinquanta e un uomo più giovane (Channing Tatum). Lei si chiama Maxandra Mendoza e vuole mettere su uno show che mescola il teatro classico allo spogliarello maschile. La regia è di Steven Soderbergh.

Più che essere un film su una donna che si innamora di un uomo più giovane, il film parla di una donna di mezza età che ha un grande potenziale ed è stanca di essere sottovalutata da una vita.

Un weekend da bamboccioni

La prima commedia vera e propria in cui Salma Hayek ha recitato è stata dunque Un weekend da Bamboccioni. Diretta da Dennis Dugan, era prodotta da Adam Sandler, che aveva anche scritto la sceneggiatura e si era ritagliato il ruolo di uno dei protagonisti, tale Lenny Hollywood Fader. La Hayek interpretava sua moglie. Il film era ambientato fra il 1978 il presente, e raccontava di un gruppo di ex giocatori di basket e amici che si ritrovava in una casa sul lago per ricordare il vecchio allenatore passato a miglior vita. Nel cast figuravano anche Kevin James, Chris Rock e Rob Schneider. Nel 2013 è arrivato il sequel Un weekend da bamboccioni 2, con lo stesso regista e gli stessi protagonisti, fra cui la nostra Salma.