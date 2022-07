Ryan Gosling come Ghost Rider? La risposta di Kevin Feige

News Cinema

Nel contesto di un Comic-Con scosso dagli annunci sul Marvel Cinematic Universe e le Fasi 5 e 6, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, reagisce all'autocandidatura di Ryan Gosling come nuovo Ghost Rider.

Nella trionfale atmosfera del Comic-Con, dove i Marvel Studios hanno annunciato i prossimi piani per le Fasi 5 e 6 del Marvel Cinematic Universe, tra film e serie tv per Disney+, il boss Kevin Feige ha dovuto rispondere a una doverosa domanda: ha captato l'autocandidatura di Ryan Gosling come prossimo Ghost Rider? Cosa ne pensa? Leggi anche Marvel Fase 5 e 6: ecco le ultime notizie dal Comic Con 2022 Marvel annuncia la Fase 5 dell'MCU: Ecco le serie tv che ne faranno parte e quando arriveranno

Ghost Rider avrà il volto di Ryan Gosling? La reazione di Kevin Feige all'idea

Una decina di giorni fa Ryan Gosling, che con un altro ex-membro del Marvel Cinematic Universe, Chris Evans, ha condiviso The Gray Man attualmente su Netflix, aveva espresso una preferenza tra i supereroi della Casa delle Idee: Ghost Rider, che come ricorderete nel 2007 e nel 2012 era stato già portato sullo schermo da Nicolas Cage (vero nerd fumettaro, prima che attore). Gosling pensava alla versione Johnny Blaze di Ghost Rider, il personaggio tormentato che si faceva possedere dal demone Zarathos per salvare la vita di suo padre. Un altro Ghost Rider, in questo caso con l'alter ego di Robbie Reyes, è apparso in Agents of S.H.I.E.L.D., ma non sappiamo quanto Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ritenga necessario un recupero del personaggio a breve. MTV News ha pensato però di domandare direttamente a Feige quale effetto gli abbia fatto l'autocandidatura:

Ryan è fantastico, mi piacerebbe trovare un posto per lui nell'MCU. Si è vestito da Ken sulla spiaggia di Venice e ha fatto discutere più di un kolossal che esce nel weekend. È stupefacente.