Marvel annuncia la Fase 5 dell'MCU: Ecco le serie tv che ne faranno parte e quando arriveranno

News Serie TV

Dopo She-Hulk: Attorney at Law, si ripartirà nella primavera del 2023 con Secret Invasion, come sempre su Disney+.

La Fase 5 del Marvel Cinematic Universe inizierà nel 2023. Dapprima con un film, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, e poi con il primo di molti nuovi appuntamenti su Disney+, la serie Secret Invasion. Lo ha rivelato il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige al Comic-Con di San Diego, confermando anche che la Fase 4 attualmente in corso, cominciata nel gennaio del 2021 con la miniserie WandaVision, si concluderà invece con la serie She-Hulk: Attorney at Law, in streaming dal 17 agosto, e con il film Black Panther: Wakanda Forever, nelle sale dall'11 novembre.

Fase 5: Il calendario delle Serie TV

Come dicevamo, Secret Invasion sarà la prima serie dalla Fase 5 ad arrivare su Disney+, la prossima primavera. La serie, nella quale Samuel L. Jackson riprende l'iconico ruolo di Nick Fury, e Ben Mendelsohn e Cobie Smulders quelli del mutaforma Talos e dell'ex vicedirettrice dello S.H.I.E.L.D. Maria Hill, racconta una storia che ha a che fare con una fazione di mutaforma Skrull e con il fatto che da anni si sia insinuata in ogni aspetto della vita sulla Terra. Durante il panel alla convention ne è stato rivelato il nuovo logo, oltre a un trailer per ora esclusivo della convention stessa.

Just announced in Hall H:



Marvel Studios' Secret Invasion, an Original series, streaming Spring 2023 on @DisneyPlus. #SDCC2022 pic.twitter.com/Werg7vGvlP — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

Nell'estate del 2023 arriveranno poi Echo, spin-off della miniserie Hawkeye incentrato su Maya Lopez, l'implacabile eroina interpretata da Alaqua Cox, la quale deve affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici native americane e riscoprire il significato di famiglia e comunità se vuole sperare di riuscire ad andare avanti, e subito dopo la seconda stagione di Loki, con Tom Hiddleston nuovamente nei panni dell'omonimo dio dell'Inganno.

Marvel Fase 5 e 6: ecco le ultime notizie dal Comic Con 2022 Leggi anche

Nell'autunno del prossimo anno seguirà poi Ironheart, nella quale Dominique Thorne veste i panni di Riri Williams, una geniale inventrice e la creatrice dell'armatura più avanzata dai tempi di Iron Man. Prima di questa, il personaggio farà il suo debutto in Black Panther: Wakanda Forever. Bisognerà attendere invece due inverni, tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, prima di poter mettere gli occhi su Agatha: Coven of Chaos, nuovo titolo della precedentemente annunciata Agatha: House of Harkness. La serie è lo spin-off di WandaVision e si concentra su Agatha Harkness, l'amato personaggio interpretato in quest'ultima da Kathryn Hahn. Infine, nella primavera del 2024, sarà la volta dell'appena annunciata Daredevil: Born Again, nella quale Charlie Cox e Vincent D'Onofrio riprendono i ruoli di Matt Murdock/Daredevil e del suo acerrimo nemico Wilson Fisk/Kingpin dopo le tre stagioni su Netflix.