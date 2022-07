Marvel Fase 5 e 6: ecco le ultime notizie dal Comic Con 2022

News Cinema

Dal San Diego Comic Con 2022 arrivano novità e aggiornamenti sulle Fasi 5 e 6 dall'Universo cinematografico Marvel, che si passeranno il testimone tra l'estate e l'autunno del 2024. Ecco quali sono i titoli e le date dei film in arrivo nei prossimi tre anni.

Dopo una pausa durata tre anni, la Marvel è tornata grande protagonista del Comic Con, la cui edizione 2022 si chiuderà oggi a San Diego. Molte le novità e gli aggiornamenti annunciati ai fan e alla stampa dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige. Oltre alla lista completa dei titoli e delle data di uscite dei film che compongono la Fase 5 del MCU, Feige ha dato qualche anticipazione su quello che ci aspetta nella Fase 6 dell'Universo Cinematografico Marvel.

La Fase 5 della Marvel al cinema: tutti titoli dei film e date di uscita

Ecco dunque i 5 film della Fase 5 del MCU, che si aprirà con il terzo capitolo di Ant-Man il 23 febbraio 2023 e si chiuderà nel maggio dell'anno successivo con il nuovo Captain America, di cui è stato rivelato il titolo ufficiale, ovvero Captain America: New World Order. Come ormai ben sappiamo in questo quarto film dedicato al supereroe, Captain America sarà il Sam Wilson interpretato da Anthony Mackie.

Ecco la lista completa dei film:

La Fase 6 della Marvel al cinema: i nuovi film degli Avengers

The Multiverse Saga, ovvero la saga del Multiverso, è questo il nome della Fase 6 del MCU annunciato al Comic Con di San Diego da Kevin Feige, insieme ai titoli dei primi 3 film che andranno a comporla: oltre al già annunciato film dei Fantastici 4, la cui uscita al cinema è prevista per il mese di novembre del 2014, sono stati resi noti i titoli dei due nuovi film degli Avengers: Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, in arrivo in sala, rispettivamente a maggio e novembre 2025.