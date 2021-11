Rust, Alec Baldwin e la produzione accusati dalla segretaria di edizione e da un tecnico

News Cinema

Alec Baldwin e altri membri della troupe di Rust sono stati querelati dalla segretaria di edizione e da un tecnico delle luci, in seguito alla tragedia costata la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

Sono ancora in corso le indagini per capire le dinamiche della tragedia che il mese scorso è costata la vita a Halyna Hutchins, direttrice della fotografia del western Rust, interpretato da Alec Baldwin. Nel frattempo però, una negli ultimi giorni e l'altra proprio ieri, sono arrivate due querele contro la produzione e lo stesso attore, involontario tiratore del proiettile che ha ucciso la Hutchins e ferito gravemente il regista Joel Souza. L'ultima è stata depositata dalla segretaria di edizione Mamie Mitchell, seguendo la precedente del tecnico delle luci Serge Svetnoy (che aveva condiviso sui social la foto del set che vi presentiamo qui in alto). Leggi anche Dwayne Johnson: "D'ora in poi solo armi di gomma nei miei film"

La tragedia sul set di Rust, le versioni della segretaria di edizione e del tecnico delle luci

Stando a Mamie Mitchell e alla sua causa, Alec Baldwin, che ha sparato a poco più di un metro da lei, rintronandola (e fortunatamente solo quello), né lui né i responsabili sul set avevano mai verificato che l'arma fosse effettivamente scarica. La donna ha anche aggiunto, tramite il suo avvocato, che questo tipo di negligenza era frequente su quel set, per risparmiare sulle tempistiche e sui costi, tanto che un operatore di macchina si era già lamentato con lei in un messaggio di due colpi partiti involontariamente nei giorni precedenti alla tragedia del 21 ottobre.

Di una settimana fa è l'analoga causa del tecnico delle luci Serge Svetnoy, la cui testimonianza è tuttavia ancora più drammatica, appesantita da un'amicizia che lo legava a Halyna Hutchins dal 2017, da quando avevano iniziato a lavorare insieme. Svetnoy accusa di superficialità la produzione, Baldwin, l'addetta alle armi Hannah Gutierrez Reed e il primo aiuto regista Dave Halls. Serge si trovava a circa due metri di distanza da Baldwin quando l'attore, provando una scena, ha fatto fuoco: preso alla sprovvista dal fortissimo rumore e dal movimento d'aria, Serge ha realizzato solo dopo qualche secondo che Halyna era per terra, ancora cosciente per una ventina di minuti, durante i quali ha cercato invano di mantenerla vigile (risparmiamo i dettagli). La causa di Mamie Mitchell e Serge Svetnoy sono per "danni emotivi e materiali".