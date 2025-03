Rust, il trailer del western con Alec Baldwin, esce il film segnato da un incidente fatale

News Cinema

È stato diffuso il trailer ufficiale di Rust, il western con Alec Baldwin, un film diventato tristemente famoso per la morte accidentale sul set della sua direttrice della fotografia, con il ferimento del suo regista. Ma com'è finita poi quella vicenda?

È uscito il trailer ufficiale di Rust, un western interpretato da Alec Baldwin e diretto da Joel Souza: difficile però far finta che la notizia sia davvero questa, perché se avete buona memoria dovreste ricordare cosa accadde sul set di questo lungometraggio, il 21 ottobre 2021. Dalla pistola di Baldwin partì un colpo reale, che uccise la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferì il regista. La produzione del film si interruppe per le ovvie conseguenze penali del fatale errore, traumatizzando non ultimo proprio Baldwin, indagato e suo malgrado protagonista di un iter giudiziario molto lungo. Si riprese comunque a girare il film dopo una lunga pausa.





Rust, la storia di finzione e il dramma reale

Dopo le vicende che ne hanno drammaticamente segnato la lavorazione, Rust ha faticato per trovare una distribuzione, alla fine gestita in patria dalla Falling Forward Films, che si occupa di un'uscita limitata, alla quale seguirà la pubblicazione in digitale a stretto giro, a cura dell'Ascending Media Group. Evidentemente per ragioni economiche non è stato possibile archiviare il tutto, per cui arriva sullo schermo questa storia western ambientata nel Kansas del 1880: quando l'orfano Lucas McCalister (Patrick Scott McDermott) uccide per errore un rancher, viene condannato all'impiccagione, ma si trova a evadere col pistolero Harland Rust (Alec Baldwin). I due fuggono verso il Messico, braccati dalla legge e da un cacciatore di taglie.

Che il film narri di una morte accidentale suona ora come una beffa del destino. C'è da dire che la tragica situazione si può dire ormai legalmente conclusa. Già nell'ottobre del 2022 la famiglia Hutchins aveva ottenuto un risarcimento, tanto che il vedovo Matthew dichiarò: "Non ho interesse nel recriminare o attribuire colpe, ai produttori o al sig. Baldwin. Tutti noi crediamo che la morte di Halyna sia stata un terribile incidente. Sono grato ai produttori e alla comunità dello spettacolo per essersi uniti nel celebrare l'ultimo lavoro di Halyna". In realtà, a riprese ripartite, nel gennaio 2023 Baldwin era stato accusato di omicidio involontario dal tribunale del New Mexico, ma le accuse sono state ritirate nello stesso aprile (mentre è stata condannata Hannah Gutierrez-Reed, la responsabile delle armi da fuoco sul set).

C'è da aggiungere che comprensibilmente non tutta la troupe ha accettato di tornare a lavorare sul progetto quando è ripartito, mentre Bianca Cline prendeva il posto della scomparsa Halyna come direttrice della fotografia. Un paio di attori sono anche cambiati per cause di forza maggiore, avendo preso altri impegni incociliabili con lo slittamento. Le riprese si sono concluse nel maggio 2023. Leggi anche Alec Baldwin - Archiviate le accuse di omicidio colposo per la morte di Halyna Hutchins sul set di Rust