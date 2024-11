Alec Baldwin al Torino Film Festival lamenta come gli americani siano disinformati

News Cinema

Dopo un periodo non facile per l'incidente con una pistola durante la lavorazione di un suo film che causato la morte di un membro della troupe, Alec Baldwin partecipa di nuovo per la prima volta a un festival, a Torino, dove ha ricevuto il premio Stella della Mole.

Sono stati mesi drammatici, gli ultimi, per Alec Baldwin, coinvolto in un incidente mortale sul set di un film, Rust, in cui era protagonista, in cui la direttrice della fotografia ha perso la vita per uno sparo partito da una pistola attrezzo di scena che stava impugnando proprio l’attore americano, apprezzato imitatore di Trump in momenti sempre recenti, ma decisamente più felici. Non indosserà più quei panni, ha detto nel corso della sua partecipazione al Torino Film Festival, dove ha ricevuto il premio Stella della Mole. “Ovviamente è stata la cosa più difficile che ho affrontato nella mia vita”, ha aggiunto incontrando la stampa, “al di là della sofferenza per le vittime, la cosa che più mi addolora è quello che ha provocato a mia moglie, stiamo cercando di superarla". La sua posizione di accusato è stata fatta cadere per mancanza di prove nei mesi scorsi.

Per la prima volta a un festival dopo l’incidente, Baldwin ha presentato un suo vecchio film, Caccia a ottobre rosso di John McTiernan. “È un momento molto difficile per il mio paese, la metà delle persone sono contente, l’altra metà molto meno. Da noi le news sono un business, c’è un vuoto informativo su quanto sta accadendo, a partire dal cambiamento climatico. I miei concittadini sono disinformati. Questo vuoto è riempito dall’industria cinematografica, non solo quella indipendente o documentaristica, che sono ovviamente molto importanti in tutto il mondo. Il cinema è intrattenimento, ma anche informativo. È uno dei momenti più importanti della nostra storia in cui fare film per insegnare alla gente la realtà in tutto il mondo".

Parlando di Caccia a ottobre rosso, Alec Baldwin ha ricordato come sia stato il suo primo blockbuster, girato nel 1989, “proprio iniziando il giorno del mio compleanno. L’ho scelto per il cast. Le persone con cui lavori sono cruciali. In Americani c’erano solo grandi attori. Adoravo Cate Blanchett, e fare con lei Blue Jasmine è stato fantastico. Devi sempre cogliere l’occasione per lavorare con grandi attrici e attori che ami. Sean Connery è stata una delle grandi star e con me è stato adorabile, mentre io avevo paura a fare un film con lui. Tu puoi solo fare il tuo lavoro, influenzando il film fino a un certo punto, ma i ricordi che ti rimangono sono legati sempre al cast. L’obiettivo è trovare un pubblico, quando ho fatto la serie 30 rock con Tina Fey siamo riusciti a fare sette stagioni, è stata una gioia, la gente mi fermava entusiasta per la strada. Una volta ho fatto un film, non dirò quale, di cui adoravo la sceneggiatura e il regista, abbiamo girato nel gelo di Chicago. Ero convinto che avremmo vinto premi su premi, invece è uscito e nessuno l’ha visto. Se hai alte aspettative, sarai deluso, magari dieci anni la gente inizia a dirti che era un gran film, allora io dico, perché non l’hai visto al cinema? A parte gli scherzi, la chiave è sempre è come trovare un pubblico”.

Per quanto riguarda i dovuti e imminenti cambiamenti a Hollywood, Baldwin non dubbi. “Abbiamo grande bisogno, subito, di più registe donne. Negli anni ’90 gli studio pensavano solo a portare al sicuro in porto delle grande corazzate che erano i film e si affidavano a uomini, che si fidavano solo di altri uomini. Quasi tutti i registi erano uomini, appena qualche donna poteva dirigere. Capita oggi che facciano esordire uno sceneggiatore, anche per pagare uno stipendio solo, ma non fanno lo stesso con le donne. Se mi chiedeste con chi avrei voluto lavorare risponderei Humphrey Bogart e William Holden, Jack Nicholson, Robert Redford, Warren Beatty, Paul Newman. Tutte le star di quando ero bambino, gente come Laurence Olivier, che meraviglia sarebbe aver potuto lavorare con lui. Gli starei dietro tutto il giorno come un cane. Amo i thriller, danno una rappresentazione equilibrata della recitazione, al contrario che gli action o nella commedia, dove tutto può essere sopra le righe o poco sofisticato. Nel thriller tutto si rallenta, ho girato Malice per esempio, con Nicole Kidman e Bill Pullman. Al di là del cast, che ammiro, le professionalità che amo di più sul set sono la fotografia e la musica. È stato un onore, per esempio, lavorare con Gordon Willis, che lavorato alla fotografia del Padrino e di molti film di Woody Allen”.