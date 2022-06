Russell Crowe sarà il vero esorcista padre Amorth in The Pope's Exorcist

News Cinema

Diretto dal regista di Overlord, Julius Avery, Russell Crowe interpreterà il sacerdote esorcista Padre Amorth, già oggetto di un documentario di William Friedkin, nel film The Pope's Exorcist.

Ecco una notizia che non ci aspettavamo: Russell Crowe, che vedremo nelle succinte e spassose vesti di Zeus in Thor: Love and Thunder, interpreterà il ruolo molto più serio dell'esorcista padre Gabriele Amorth, già oggetto del documentario di William Friedkin The Devil and Father Amorth, nel film The Pope's Exorcist. A dirigerlo, sarà Julius Avery, regista dell'interessante splatter nazi soprannaturale Overlord.

Russell Crowe in The Pope's Exorcist: chi era padre Amorth

Padre Gabriele Amorth è scomparso nel 2016, poco dopo le riprese del documentario di Friedkin, all'età di 91 anni. Ex partigiano cattolico, prese i voti nel 1954 e dal 1986 è stato esorcista della diocesi di Roma, effettuando a suo dire oltre 100.000 esorcismi in trent'anni di attività. Ha pubblicato molti libri, tra cui Memorie di un esorcista e Il segno dell'esorcista, e su queste si baserà la Screen Gems per il film The Exorcist's Pope.

Il regista Julius Avery, in merito al film in cui dirigerà Russell Crowe, ha dichiarato: "è sempre stato un mio obiettivo lavorare con Russell. Collaborare con lui nel sorprendente The Pope's Exorcist è davvero un sogno che si realizza per me". Le riprese dovrebbero iniziare a settembre in Irlanda su sceneggiatura di Evan Spiliotopoulos con revisioni di Chuck MacLean. Il prossimo film di Avery, intanto, il thriller supereroistico con Sylvester Stallone Samaritan, arriverà ad agosto su Prime Video.

(foto di Russell Crowe di Eva Rinaldi, Wikimedia Commons, 2017; foto di Padre Amorth dal documentario The Devil and Father Amorth)