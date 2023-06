Ruben Östlund dice che "la sala è uno spazio di democrazia", e racconta dettagli del suo prossimo film

News Cinema

A Bologna, ospite del Cinema Ritrovato e della International Filmmaking Academy, ha parlato dell'importanza della visione condivisa di "contenuti", e del suo nuovo film intitolato The Entertainment System is Down.

“Penso che il cinema viva oggi la sua fase più importante”, dice Ruben Östlund, uno dei nomi più osannati del nuovo cinema mondiale, due volte vincitore della Palma d’oro a Cannes nel giro di una manciata di anni con The Square prima e con Triangle of Sadness poi.

Lo svedese è a Bologna ospite del Cinema Ritrovato (incontrerà il pubblico domani, 29 giugno) e dell’International Filmmaking Academy, per cui terrà una masterclass agli studenti, e ha anche parlato con la stampa di questioni che gli stanno evidentemente molto a cuore.

Secondo Östlund, questa fase è importante perché la straordinaria diffusione di videocamere, schermi e contenuti video di cui tutti noi abbiamo esperienza “sta cambiando la storia delle immagini in movimento, che sono il mezzo più potente che abbiamo a disposizione per comprendere il mondo e per cambiarlo”. Per lui la questione, prima ancora che di contenuto e contenuti, è di fruizione: “la sala è rimasta uno dei pochissimi posti in cui possiamo vedere un contenuto tutti insieme, perché altrimenti siamo davanti agli schermi da soli, e da soli riflettiamo sui contenuti in maniera diversa. Stare con gli altri invece ci espone a un rischio: quello per cui chi è seduto vicino a te potrebbe chiederti cosa ne pensi, di ciò che stai guardando”. L’esempio fatto dal regista è quello relativo al suo paese, dove fino a qualche anno fa tutti i bambini di Svezia guardavano, spesso insieme, gli stessi programmi per ragazzi della tv di stato, mentre oggi “hanno come curatori delle immagini in movimento influencer di 14 anni finanziati dalle grandi aziende, e questo cambia tutto. Abbiamo un disperato bisogno di un posto dove continuare a riflettere e discutere su quello che guardiamo”, ha aggiunto, “su quello che un contenuto di dice del mondo in cui viviamo, e su come potremmo intervenire su questo mondo, e quindi la sala è uno spazio di democrazia. Credo che al cinema si dovrebbe vedere di tutto, anche il reality di Kim Kardashian, perché in questo modo possiamo reagiare insieme, e ragionare in maniera differente sul contenuto”.



La nostra dipendenza dalle immagini e dalla fruizione singolare e solitaria delle stesse sarà anche al centro della trama del suo nuovo film, che si intitolerà The Entertainment System is Down e che racconta la storia di un volo di linea a lunga percorrenza, uno di quei voli che durano 17 ore, sul quale i sistemi di proiezione di film e video vanno in tilt, “costringendo così i passeggeri a fare i conti con le conseguenze di 17 ore di noia analogica”.

Di ispirazione per questo film, ha raccontato Östlund, è stato un esperimento di psicologia effettuato nel 2014 e noto come "The challenges of the disengaged mind", nel quale a una serie di soggetti è stato chiesto di rimanere soli in una stanza vuota senza fare niente per un tempo compreso tra i 6 e i 15 minuti: un’esperienza che per molte delle cavie è stata paragonata a una vera e propria tortura.

“E vi anticipo che nel film ci sarà la scena più provocatoria che abbia mai girato”, ha detto lo svedese, che ha intenzione di raccontare di una mamma che, prima di consegnare l’Ipad al figlio che fa i capricci, gli chiede di rimanere calmo per dieci minuti. Dieci minuti che Östlund ha intenzione di girare in tempo reale e senza tagli, costringendo così lo spettatore a fare la stessa esperienza del bambino nel film.



Non solo da esperimenti, però, parte il cinema di Östlund, che ha raccontato di aver trovato in una clip su YouTube l’ispirazione per la scena iniziale di Forza maggiore, quella in cui un padre scappa di fronte al pericolo di una valanga lasciando soli moglie e figli. “YouTube mi ispira tanto quanto i maestri del passato”, ha detto, aggiungendo di non avere un approccio nostalgico riguardo il cinema di una volta: “Dal passato dobbiamo trarre ispirazione ma guardando in avanti, e calibrando il cinema sul nostro presente”.

Lo svedese dice di aver avuto un punto di riferimento nel Ladri di biciclette di De Sica e in Storie di Haneke, ha citato l’influenza che sul suo cinema ha avuto Paolo Sorrentino e ha anche detto di essersi molto divertito, a Cannes, con Il sol dell’avvenire di Moretti, che però non ha premiato e che, ha detto, “mi ha fatto pensare molto a mia madre, e al rapporto con la politica che ha avuto quella generazione”.

E però ha anche aggiunto che due sono i registi dai quali oggi si dovrebbe ripartire per un cinema capace di coniugare la riflessione acuta e politica sul mondo e l’intrattenimento: Luis Buñuel e Lina Wertmüller (quest’ultima, dice, scoperta lavorando a Triangle of Sadness, quando un suo amico gli ha consigliato di vedere i suoi film).



“Mi piacciono le cose banali, le cose triviali, avvenimenti dopo i quali in apparenza non è successo niente, ma allo stesso tempo tutto è cambiato”, ha detto poi lo svedese parlando dei temi dei suoi film. “Non mi interessa molto raccontare storie di successo, mi interessano i fallimenti, gli imbarazzi, le cose che siamo costretti a fare e che non ci va di fare, le azioni che non ci rendono orgogliosi di noi stessi. Mi piace mostrare quelle cose che ci fanno ridere di alcuni personaggi ma allo stesso tempo pensare che in fondo anche noi avremmo potuto comportarci nello stesso modo”.

E agli studenti della sua masterclass, Östlund ha raccontato di aver detto che la cosa più importante è quella di “aprirsi agli altri nel processo di realizzazione di un film, di verbalizzare e confrontare le idee. Fare il regista non vuol dire stare da solo e parlare con Dio, ma fare grandi discussioni attorno a un tavolo con degli amici, per capire da dove venga l’urgenza di parlare di una certa cosa, e capire perché questa cosa è interessante”.