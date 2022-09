Rosanero: una bambina si risveglia nel corpo di un camorrista nella clip in esclusiva della commedia con Salvatore Esposito

News Cinema

Arriva il 9 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Rosanero, la divertente commedia di Andrea Porporati sullo scambio di corpi e identità tra una bambina e un camorrista, con un inedito Salvatore Esposito. Ve ne presentiamo una clip in anteprima esclusiva.

Le commedie incentrate sugli scambi di corpi e identità ci hanno sempre fatto ridere, soprattutto quando l'incidente bizzarro che crea questa trasmutazione di personalità riguarda dei personaggi tra di loro agli antipodi. Rosanero non fa eccezione alla regola. Presentata in anteprima al Giffoni Film Festival di quest'anno, la nuova commedia Sky Original, diretta da Andrea Porporati che l'ha co-sceneggiata assieme al protagonista Salvatore Esposito, arriva il 9 settembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Se fossimo in voi non ce la lasceremmo sfuggire, perché già dalla clip che possiamo offrirvi in esclusiva anteprima, si capisce che si riderà moltissimo. Assistiamo infatti al risveglio in ospedale di Totò, un feroce camorrista, in cui si cela in realtà una bambina che ama la danza e non sa chi siano quei rudi signori che vogliono sapere delle cose da lei. Assieme a Esposito potete vedere nella scena, tra gli altri, anche Antonio Milo, che molti ricordano per il ruolo del brigadiere Maione nella serie de Il commissario Ricciardi, qua schierato coi cattivi, e nella parte del commissario Salvatore Striano, di recente in Ariaferma, Nostalgia e Princess.



Rosanero: Clip Ufficiale del Film in anteprima esclusiva - HD

Rosanero, una favola moderna