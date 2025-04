Romics XXXIV, Un film Minecraft, un'isola tematica, un incontro e un gadget

News Cinema

Un film Minecraft, appena uscito al cinema, sarà raccontato nella 34ma edizione del Romics alla Fiera di Roma, in programma fino a domenica 6. Vediamo cos'è stato dedicato al film di Jared Hess basato su uno dei videogiochi più amati della storia, nonostante gli anni trascorsi dalla sua prima pubblicazione.

Un film Minecraft è al cinema... ed è anche al Romics: giunta alla 34ma edizione, la manifestazione si tiene come sempre alla Fiera di Roma fino a domenica 6 aprile, su cinque padiglioni dedicati a fumetto, cinema, animazione, giochi, musica, cosplay. Eventi, mostre e incontri si susseguono in un programma molto fitto, che vi invitiamo a consultare sul sito ufficiale del Romics.

Per quanto riguarda l'adattamento cinematografico di Minecraft, uno dei videogiochi più venduti e giocati e della storia del mezzo, il Romics articola la copertura con un incontro, un'isola tematica e anche un premio... destinato a chi in questi giorni ha comprato il biglietto per vedere il film in sala.

Un film Minecraft, al Romics XXXIV se ne discute... e lo si vive!